Сидьорко назвала особисту причину, чому для неї важливо нести прапор України

Єлизавета Сидьорко. Фото: Харківська ОВА

Прапор України на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2026 понесуть Владислав Гераскевич та Єлизавета Сидьорко. Для ковзанярки ці Олімпійські ігри стануть дебютними в кар’єрі.

Про надану честь нести прапор України Сидьорко розповіла в інтерв’ю "Трибуні", передає Новини.LIVE.

Сидьорко зізналася, що для неї це велика честь

Українська шорт-трекістка зізналася, що усвідомлює: у складі збірної є більш титуловані спортсмени, які також заслуговували б на роль прапороносця.

Водночас для неї ця місія має особливе особисте значення, адже її батько нині перебуває на фронті, захищаючи Україну. Тому роль прапороносця вона вважає додатковим мотивом і джерелом гордості для родини.

Сидьорко також зазначила, що її батько ще після здобуття олімпійської ліцензії жартома припускав, що вона може стати прапороносицею, хоча сама спортсменка тоді не вірила в такий сценарій.

"Коли він дізнався, що я точно поїду на Олімпійські ігри, то сказав: "Це супер". Він у мене ще тоді питав: "Можливо, тебе зроблять прапороносицею?"

Я кажу: "Мабуть, ні, тому що ми як би ні на що толком не претендуємо". Але коли він дізнався, то був радий, усі були раді — я, в принципі, теж", — сказала Сидьорко.

