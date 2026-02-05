МОК розглядає перенесення зимової Олімпіади на інший місяць

У МОК вивчають можливість перенесення термінів Олімпіади
Міжнародний олімпійський комітет обговорює можливість зміщення термінів проведення зимових Олімпійських ігор. Розглядається варіант, за якого Олімпіада відбуватиметься в січні, а Паралімпійські ігри в лютому.
Причина полягає в скороченні кількості регіонів, де в березні можна гарантувати стабільний сніговий покрив та безпечні умови для змагань, повідомляє Associated Press.
У МОК зазначають, що традиційний лютневий календар стає все менш надійним через кліматичні зміни. За словами члена комітету Карла Стосса, весняне сонце і швидке танення снігу вже зараз створюють серйозні складнощі, особливо для Паралімпійських стартів, де траси повинні зберігати якість протягом усього турніру.
Клімат проти традицій Олімпіади
Ініціатором обговорення стала програма огляду "Готові до майбутнього", запущена майбутнім президентом МОК Кірсті Ковентрі. У рамках цього проєкту аналізуються варіанти адаптації олімпійського календаря до нових кліматичних реалій, щоб зберегти рівень змагань та мінімізувати ризики для спортсменів.
При цьому можливе перенесення Ігор несе і додаткові виклики. Січнева Олімпіада вступить у конфлікт із графіками Кубків світу із зимових видів спорту, а також опиниться в прямій конкуренції за телеаудиторію з регулярними сезонами НФЛ і НБА в США. Остаточне рішення щодо дат Ігор 2030 року у Французьких Альпах та Олімпіади-2034 в Юті планується ухвалити на сесії МОК у червні.
