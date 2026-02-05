Відео
Україна
У МОК вивчають можливість перенесення термінів Олімпіади

У МОК вивчають можливість перенесення термінів Олімпіади

Дата публікації: 5 лютого 2026 09:18
МОК розглядає перенесення зимової Олімпіади на інший місяць
Президент МОК Кірсті Ковентрі. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Міжнародний олімпійський комітет обговорює можливість зміщення термінів проведення зимових Олімпійських ігор. Розглядається варіант, за якого Олімпіада відбуватиметься в січні, а Паралімпійські ігри в лютому.

Причина полягає в скороченні кількості регіонів, де в березні можна гарантувати стабільний сніговий покрив та безпечні умови для змагань, повідомляє Associated Press.

Читайте також:

У МОК зазначають, що традиційний лютневий календар стає все менш надійним через кліматичні зміни. За словами члена комітету Карла Стосса, весняне сонце і швидке танення снігу вже зараз створюють серйозні складнощі, особливо для Паралімпійських стартів, де траси повинні зберігати якість протягом усього турніру.

Олимпиада-2030
Логотип Олімпіади-2030. Фото: olympics

Клімат проти традицій Олімпіади

Ініціатором обговорення стала програма огляду "Готові до майбутнього", запущена майбутнім президентом МОК Кірсті Ковентрі. У рамках цього проєкту аналізуються варіанти адаптації олімпійського календаря до нових кліматичних реалій, щоб зберегти рівень змагань та мінімізувати ризики для спортсменів.

При цьому можливе перенесення Ігор несе і додаткові виклики. Січнева Олімпіада вступить у конфлікт із графіками Кубків світу із зимових видів спорту, а також опиниться в прямій конкуренції за телеаудиторію з регулярними сезонами НФЛ і НБА в США. Остаточне рішення щодо дат Ігор 2030 року у Французьких Альпах та Олімпіади-2034 в Юті планується ухвалити на сесії МОК у червні.

спорт Олімпійські ігри МОК олімпіада Керсті Ковентрі
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
