МОК рассматривает перенос зимней Олимпиады на другой месяц

В МОК изучают возможность переноса сроков Олимпиады
Международный олимпийский комитет обсуждает возможность смещения сроков проведения зимних Олимпийских игр. Рассматривается вариант, при котором Олимпиада будет проходить в январе, а Паралимпийские игры в феврале.
Причина заключается в сокращении числа регионов, где в марте можно гарантировать стабильный снежный покров и безопасные условия для соревнований, сообщает Associated Press.
В МОК отмечают, что традиционный февральский календарь становится все менее надежным из-за климатических изменений. По словам члена комитета Карла Стосса, весеннее солнце и быстрое таяние снега уже сейчас создают серьезные сложности, особенно для Паралимпийских стартов, где трассы должны сохранять качество на протяжении всего турнира.
Климат против традиций Олимпиады
Инициатором обсуждения стала программа обзора "Готовы к будущему", запущенная будущим президентом МОК Кирсти Ковентри. В рамках этого проекта анализируются варианты адаптации олимпийского календаря к новым климатическим реалиям, чтобы сохранить уровень соревнований и минимизировать риски для спортсменов.
При этом возможный перенос Игр несет и дополнительные вызовы. Январская Олимпиада вступит в конфликт с графиками Кубков мира по зимним видам спорта, а также окажется в прямой конкуренции за телеаудиторию с регулярными сезонами НФЛ и НБА в США. Окончательное решение по датам Игр 2030 года во Французских Альпах и Олимпиады-2034 в Юте планируется принять на сессии МОК в июне.
