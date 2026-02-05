МОК рассматривает перенос зимней Олимпиады на другой месяц

Президент МОК Кирсти Ковентри. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Международный олимпийский комитет обсуждает возможность смещения сроков проведения зимних Олимпийских игр. Рассматривается вариант, при котором Олимпиада будет проходить в январе, а Паралимпийские игры в феврале.

Причина заключается в сокращении числа регионов, где в марте можно гарантировать стабильный снежный покров и безопасные условия для соревнований, сообщает Associated Press.

Реклама

Читайте также:

В МОК отмечают, что традиционный февральский календарь становится все менее надежным из-за климатических изменений. По словам члена комитета Карла Стосса, весеннее солнце и быстрое таяние снега уже сейчас создают серьезные сложности, особенно для Паралимпийских стартов, где трассы должны сохранять качество на протяжении всего турнира.

Логотип Олимпиады-2030. Фото: olympics

Климат против традиций Олимпиады

Инициатором обсуждения стала программа обзора "Готовы к будущему", запущенная будущим президентом МОК Кирсти Ковентри. В рамках этого проекта анализируются варианты адаптации олимпийского календаря к новым климатическим реалиям, чтобы сохранить уровень соревнований и минимизировать риски для спортсменов.

При этом возможный перенос Игр несет и дополнительные вызовы. Январская Олимпиада вступит в конфликт с графиками Кубков мира по зимним видам спорта, а также окажется в прямой конкуренции за телеаудиторию с регулярными сезонами НФЛ и НБА в США. Окончательное решение по датам Игр 2030 года во Французских Альпах и Олимпиады-2034 в Юте планируется принять на сессии МОК в июне.

Напомним, во время одного из турниров на Олимпиаде-2026 случился блекаут.

Олимпийская легенда Украины удивила новым нежным образом во время беременности.

Мирон Маркевич оценил будущее двух игроков сборной Украины в новых командах.