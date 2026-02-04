Россия атакует Италию перед Олимпиадой-2026: зафиксированы кибератаки

Россия осуществила кибератаку на Олимпийские игры-2026
Российская Федерация начала мешать проведению Олимпийских игр в Милане и Кортине-д'Ампеццо. По данным итальянских СМИ, были зафиксированы кибератаки на города-хозяева турнира.
О кибератаках со стороны России сообщил портал La Repubblica.
Россия атакует Италию перед ОИ-2026
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил об отражении кибератак накануне старта зимних Олимпийских игр-2026.
По его словам, спецслужбам удалось успешно нейтрализовать атаки на дипломатические учреждения Италии, а также на сайты отелей в Кортине-д'Ампеццо, где будет проходить часть олимпийских соревнований.
Таяни сообщил, что атаки имели российское происхождение, однако не привели к серьезным последствиям и не повлияли на работу дипломатических учреждений или объектов, задействованных в организации Олимпиады.
Ответственность за кибератаки взяла на себя пророссийская хакерская группа NoName057(16).
Зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
