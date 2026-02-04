Видео
Україна
Россия осуществила кибератаку на Олимпийские игры-2026

Россия осуществила кибератаку на Олимпийские игры-2026

Ua en ru
Дата публикации 4 февраля 2026 21:03
Россия атакует Италию перед Олимпиадой-2026: зафиксированы кибератаки
Символ Олимпийских игр-2026. Фото: Reuters

Российская Федерация начала мешать проведению Олимпийских игр в Милане и Кортине-д'Ампеццо. По данным итальянских СМИ, были зафиксированы кибератаки на города-хозяева турнира.

О кибератаках со стороны России сообщил портал La Repubblica.

Читайте также:

Россия атакует Италию перед ОИ-2026

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил об отражении кибератак накануне старта зимних Олимпийских игр-2026.

По его словам, спецслужбам удалось успешно нейтрализовать атаки на дипломатические учреждения Италии, а также на сайты отелей в Кортине-д'Ампеццо, где будет проходить часть олимпийских соревнований.

Таяни сообщил, что атаки имели российское происхождение, однако не привели к серьезным последствиям и не повлияли на работу дипломатических учреждений или объектов, задействованных в организации Олимпиады.

Ответственность за кибератаки взяла на себя пророссийская хакерская группа NoName057(16).

Зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Напомним, жена Александра Зинченко Влада была шокирована ритуалом фанов "Аякса".

Открытие Олимпийских игр-2026 покажут в Украине — что известно.

Стало известно, кто главный фаворит на Золотой мяч-2026.

кибератака россияне олимпиада зимние виды спорта Олимпийские игры-2026
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
