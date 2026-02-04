Росія атакує Італію перед Олімпіадою-2026: зафіксовані кібератаки

Символ Олімпійських ігор-2026. Фото: Reuters

Російська Федерація почала заважати проведенню Олімпійських ігор у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. За даними італійських ЗМІ, були зафіксовані кібератаки на міста-господарі турніру.

Про кібератаки з боку Росії повідомив портал La Repubblica.

Росія атакує Італію перед ОІ-2026

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив про відбиття кібератак напередодні старту зимових Олімпійських ігор-2026.

За його словами, спецслужбам вдалося успішно нейтралізувати атаки на дипломатичні установи Італії, а також на сайти готелів у Кортіні-д’Ампеццо, де проходитиме частина олімпійських змагань.

Таяні повідомив, що атаки мали російське походження, однак не призвели до серйозних наслідків і не вплинули на роботу дипломатичних установ або об’єктів, задіяних в організації Олімпіади.

Відповідальність за кібератаки взяла на себе проросійська хакерська група NoName057(16).

Зимові Олімпійські ігри 2026 року відбудуться з 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.

