Головна Олімпіада Росія здійснила кібератаку на Олімпійські ігри-2026

Росія здійснила кібератаку на Олімпійські ігри-2026

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 21:03
Росія атакує Італію перед Олімпіадою-2026: зафіксовані кібератаки
Символ Олімпійських ігор-2026. Фото: Reuters

Російська Федерація почала заважати проведенню Олімпійських ігор у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. За даними італійських ЗМІ, були зафіксовані кібератаки на міста-господарі турніру.

Про кібератаки з боку Росії повідомив портал La Repubblica.

Читайте також:

Росія атакує Італію перед ОІ-2026

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив про відбиття кібератак напередодні старту зимових Олімпійських ігор-2026.

За його словами, спецслужбам вдалося успішно нейтралізувати атаки на дипломатичні установи Італії, а також на сайти готелів у Кортіні-д’Ампеццо, де проходитиме частина олімпійських змагань.

Таяні повідомив, що атаки мали російське походження, однак не призвели до серйозних наслідків і не вплинули на роботу дипломатичних установ або об’єктів, задіяних в організації Олімпіади.

Відповідальність за кібератаки взяла на себе проросійська хакерська група NoName057(16).

Зимові Олімпійські ігри 2026 року відбудуться з 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.

Нагадаємо, дружина Олександра Зінченка Влада була шокована ритуалом фанів "Аякса".

Відкриття Олімпійських ігор-2026 покажуть в Україні — що відомо.

Стало відомо, хто головний фаворит на Золотий м'яч-2026.

Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
