Україна
Президент МОК виступила за повернення росіян в світовий спорт

Президент МОК виступила за повернення росіян в світовий спорт

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 01:22
Глава МОК Ковентрі підтримала повернення росіян на Олімпіаду
Кірсті Ковентрі. Фото: Reuters

Після слів президента ФІФА Джанні Інфантіно про повернення росіян у світовий футбол свою заяву зробила й глава МОК Кірсті Ковентрі. Як і її колега, вона підтримала повернення росіян на світову арену.

Про це Ковентрі розповіла у вступній промові на 145-му конгресі МОК у Мілані, повідомляє пресслужба організації.

Читайте також:
Кирсти Ковентри
Кірсті Ковентрі. Фото: Reuters

Ковентрі хоче повернути росіян з прапорами

Ковентрі під час вступної промови заявила про необхідність допуску спортсменів до змагань незалежно від дій їхніх урядів. Вона прямо не згадувала Росію, однак наголосила, що МОК є спортивною, а не політичною організацією.

За її словами, головним завданням олімпійського руху залишається збереження нейтрального простору, у якому спортсмени можуть вільно змагатися без обмежень, пов’язаних із політичними рішеннями чи конфліктами їхніх держав.

Очільниця МОК також підкреслила, що в умовах дедалі більш розділеного світу цей принцип має особливе значення. Саме він, на її думку, дозволяє Олімпійським іграм залишатися майданчиком, де спортсмени з різних країн можуть об’єднуватися та демонструвати найкращі людські якості.

Зазначимо, що відразу після обрання на посаду Ковентрі натякала на необхідність повернення росіян на Олімпійські ігри.

Нагадаємо, раніше було названо транслятора Олімпійських ігор-2026 в Україні.

Дружина захисника "Аякса" Олександра Зінченка збула шокована фанатами нідерландського клубу.

Українського вінгера Михайла Мудрика дискваліфікували навіть у світі CS2.

санкції проти Росії Олімпійські ігри МОК російські спортсмени Керсті Ковентрі
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
