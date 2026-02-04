Глава МОК Ковентрі підтримала повернення росіян на Олімпіаду

Кірсті Ковентрі. Фото: Reuters

Після слів президента ФІФА Джанні Інфантіно про повернення росіян у світовий футбол свою заяву зробила й глава МОК Кірсті Ковентрі. Як і її колега, вона підтримала повернення росіян на світову арену.

Про це Ковентрі розповіла у вступній промові на 145-му конгресі МОК у Мілані, повідомляє пресслужба організації.

Ковентрі хоче повернути росіян з прапорами

Ковентрі під час вступної промови заявила про необхідність допуску спортсменів до змагань незалежно від дій їхніх урядів. Вона прямо не згадувала Росію, однак наголосила, що МОК є спортивною, а не політичною організацією.

За її словами, головним завданням олімпійського руху залишається збереження нейтрального простору, у якому спортсмени можуть вільно змагатися без обмежень, пов’язаних із політичними рішеннями чи конфліктами їхніх держав.

Очільниця МОК також підкреслила, що в умовах дедалі більш розділеного світу цей принцип має особливе значення. Саме він, на її думку, дозволяє Олімпійським іграм залишатися майданчиком, де спортсмени з різних країн можуть об’єднуватися та демонструвати найкращі людські якості.

Зазначимо, що відразу після обрання на посаду Ковентрі натякала на необхідність повернення росіян на Олімпійські ігри.

