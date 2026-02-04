Глава МОК Ковентри поддержала возвращение россиян на Олимпиаду

Кирсти Ковентри. Фото: Reuters

После слов президента ФИФА Джанни Инфантино о возвращении россиян в мировой футбол свое заявление сделала и глава МОК Кирсти Ковентри. Как и ее коллега, она поддержала возвращение россиян на мировую арену.

Об этом Ковентри рассказала во вступительной речи на 145-м конгрессе МОК в Милане, сообщает пресс-служба организации.

Кирсти Ковентри. Фото: Reuters

Ковентри хочет вернуть россиян с флагами

Ковентри во время вступительной речи заявила о необходимости допуска спортсменов к соревнованиям независимо от действий их правительств. Она прямо не упоминала Россию, однако подчеркнула, что МОК является спортивной, а не политической организацией.

По ее словам, главной задачей олимпийского движения остается сохранение нейтрального пространства, в котором спортсмены могут свободно соревноваться без ограничений, связанных с политическими решениями или конфликтами их государств.

Глава МОК также подчеркнула, что в условиях все более разделенного мира этот принцип имеет особое значение. Именно он, по ее мнению, позволяет Олимпийским играм оставаться площадкой, где спортсмены из разных стран могут объединяться и демонстрировать лучшие человеческие качества.

Отметим, что сразу после избрания на должность Ковентри намекала на необходимость возвращения россиян на Олимпийские игры.

