Україна
Президент МОК выступила за возвращение россиян в мировой спорт

Президент МОК выступила за возвращение россиян в мировой спорт

Дата публикации 4 февраля 2026 01:22
Глава МОК Ковентри поддержала возвращение россиян на Олимпиаду
Кирсти Ковентри. Фото: Reuters

После слов президента ФИФА Джанни Инфантино о возвращении россиян в мировой футбол свое заявление сделала и глава МОК Кирсти Ковентри. Как и ее коллега, она поддержала возвращение россиян на мировую арену.

Об этом Ковентри рассказала во вступительной речи на 145-м конгрессе МОК в Милане, сообщает пресс-служба организации.

Читайте также:
Кирсти Ковентри
Кирсти Ковентри. Фото: Reuters

Ковентри хочет вернуть россиян с флагами

Ковентри во время вступительной речи заявила о необходимости допуска спортсменов к соревнованиям независимо от действий их правительств. Она прямо не упоминала Россию, однако подчеркнула, что МОК является спортивной, а не политической организацией.

По ее словам, главной задачей олимпийского движения остается сохранение нейтрального пространства, в котором спортсмены могут свободно соревноваться без ограничений, связанных с политическими решениями или конфликтами их государств.

Глава МОК также подчеркнула, что в условиях все более разделенного мира этот принцип имеет особое значение. Именно он, по ее мнению, позволяет Олимпийским играм оставаться площадкой, где спортсмены из разных стран могут объединяться и демонстрировать лучшие человеческие качества.

Отметим, что сразу после избрания на должность Ковентри намекала на необходимость возвращения россиян на Олимпийские игры.

Напомним, ранее был назван транслятор Олимпийских игр-2026 в Украине.

Жена защитника "Аякса" Александра Зинченко сбыла шокирована фанатами нидерландского клуба.

Украинского вингера Михаила Мудрика дисквалифицировали даже в мире CS2.

санкции против России Олимпийские игры МОК российские спортсмены Кирсти Ковентри
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
