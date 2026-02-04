Олимпиада-2026 в Италии стартовала с блэкаута во время матча в керлинге

Матч Великобритания - Норвегия по керлингу. Фото: Reuters

В Италии официально стартовали Олимпийские игры-2026. Это произошло еще до церемонии открытия главного зимнего турнира четырехлетия.

Однако Олимпиада началась с отключения света, сообщил портал Новини.LIVE.

Олимпиада началась с блэкаута

Зимние Олимпийские игры-2026 официально стартовали с матчей в керлинге, однако уже в начале программы возникли технические проблемы.

Первыми соревнованиями Игр стали матчи в керлинге — одновременно стартовали четыре поединка. Впрочем, уже через несколько минут после начала соревнований на арене во время игры Великобритания — Норвегия были зафиксированы перебои с электроснабжением.

Матч Великобритания — Норвегия по керлингу. Фото: x.com/rodger

Отключение электричества произошло примерно через четыре минуты после старта первого олимпийского ивента. Организаторы оперативно отреагировали на ситуацию и приступили к устранению проблемы.

Зимние Олимпийские игры-2026 проходят в Италии с 6 по 22 февраля. Часть соревнований проходит в Милане, Кортини-д'Ампеццо, а также в других городах и поселках севера страны.

