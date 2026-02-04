Олімпіада-2026 в Італії стартувала з блекауту під час матчу керлінгу

Матч Велика Британія — Норвегія з керлінгу. Фото: Reuters

В Італії офіційно стартували Олімпійські ігри-2026. Це сталося ще до церемонії відкриття головного зимового турніру чотириріччя.

Однак Олімпіада розпочалася з відключення світла, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Олімпіада почалася з блекауту

Зимові Олімпійські ігри-2026 офіційно стартували з матчів у керлінгу, однак уже на початку програми виникли технічні проблеми.

Першими змаганнями Ігор стали матчі з керлінгу — одночасно стартували чотири поєдинки. Втім уже за кілька хвилин після початку змагань на арені під час гри Велика Британія — Норвегія було зафіксовано перебої з електропостачанням.

Матч Велика Британія — Норвегія з керлінгу. Фото: x.com/rodger

Відключення електрики сталося приблизно через чотири хвилини після старту першого олімпійського івенту. Організатори оперативно відреагували на ситуацію та розпочали усунення проблеми.

Зимові Олімпійські ігри-2026 проходять в Італії з 6 до 22 лютого. Частина змагань відбувається в Мілані, Кортіні-д’Ампеццо, а також в інших містах і селищах півночі країни.

Нагадаємо, дружина українського захисника Олександра Зінченка Влада була шокована уболівальниками нідерландського "Аяксу".

Росія погрожує Олімпійським іграм-2026 масовими кібератаками.

Раніше стало відомо, хто є найбільшим фаворитом у голосуванні на Золотий м'яч-2026.