Олімпіада-2026 в Італії стартувала з блекауту під час матчу керлінгу

Відразу після початку змагань на Олімпіаді-2026 стався блекаут
В Італії офіційно стартували Олімпійські ігри-2026. Це сталося ще до церемонії відкриття головного зимового турніру чотириріччя.
Однак Олімпіада розпочалася з відключення світла, повідомив портал Новини.LIVE.
Олімпіада почалася з блекауту
Зимові Олімпійські ігри-2026 офіційно стартували з матчів у керлінгу, однак уже на початку програми виникли технічні проблеми.
Першими змаганнями Ігор стали матчі з керлінгу — одночасно стартували чотири поєдинки. Втім уже за кілька хвилин після початку змагань на арені під час гри Велика Британія — Норвегія було зафіксовано перебої з електропостачанням.
Відключення електрики сталося приблизно через чотири хвилини після старту першого олімпійського івенту. Організатори оперативно відреагували на ситуацію та розпочали усунення проблеми.
Зимові Олімпійські ігри-2026 проходять в Італії з 6 до 22 лютого. Частина змагань відбувається в Мілані, Кортіні-д’Ампеццо, а також в інших містах і селищах півночі країни.
