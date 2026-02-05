Сидерко назвала личную причину, почему для нее важно нести флаг Украины

Елизавета Сидорко. Фото: Харьковская ОВА

Флаг Украины на церемонии открытия Олимпийских игр-2026 понесут Владислав Гераскевич и Елизавета Сидерко. Для представительницы шорт-трека эти Олимпийские игры станут дебютными в карьере.

О предоставленной чести нести флаг Украины Сидерко рассказала в интервью "Трибуне", передает Новини.LIVE.

Сидерко призналась, что для нее это большая честь

Украинская шорт-трекистка призналась, что осознает: в составе сборной есть более титулованные спортсмены, которые также заслуживали бы роль знаменосца.

В то же время для нее эта миссия имеет особое личное значение, ведь ее отец сейчас находится на фронте, защищая Украину. Поэтому роль знаменосца она считает дополнительным мотивом и источником гордости для семьи.

Сидерко также отметила, что ее отец еще после получения олимпийской лицензии в шутку предполагал, что она может стать знаменосцем, хотя сама спортсменка тогда не верила в такой сценарий.

"Когда он узнал, что я точно поеду на Олимпийские игры, то сказал: "Это супер". Он у меня еще тогда спрашивал: "Возможно, тебя сделают знаменосцем?"

Я говорю: "Наверное, нет, потому что мы как бы ни на что толком не претендуем". Но когда он узнал, то был рад, все были рады — я, в принципе, тоже", — сказала Сидерко.

