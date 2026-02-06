Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада На Олимпиаде-2026 появился флаг РФ несмотря на запрет российской символики

На Олимпиаде-2026 появился флаг РФ несмотря на запрет российской символики

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 13:03
На Олимпиаде вспыхнул скандал с российским флагом
Хоккейный матч сборных Чехии и США. Фото: Reuters/David W Cerny

Во время матча женского олимпийского хоккейного турнира между сборными Чехии и США на трибунах появился российский флаг. Инцидент произошел в третьем периоде встречи.

Один из зрителей разместил запрещенную символику рядом со скамейкой чешской команды, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

На происходящее оперативно отреагировали представители сборной Чехии. Флаг был замечен игроками и сразу вызвал недовольство команды, после чего информация была передана организаторам турнира и представителям Международной федерации хоккея. 

Хоккей на Олимпиаде-2026
Сборная Чехии во время атаки. Фото: Reuters/Petr David Josek

Инцидент с флагом РФ получил широкий резонанс

Генеральный менеджер женской сборной Чехии Тереза Садилова подтвердила, что после обращения команда потребовала немедленно убрать флаг. По ее словам, менеджер турнира подошла к трибунам и сняла символику, однако неизвестный мужчина вырвал флаг из ее рук и унес его с собой, после чего спокойно вернулся на свое место. 

Флаг РФ на трибуне
Российский флаг на трибуне. Фото: скриншот YouTube

Согласно действующим решениям МОК, государственная символика России полностью запрещена на Олимпийских играх, включая спортивные арены, медиацентры и территорию олимпийской деревни. Матч завершился без новых инцидентов, сборная США одержала победу над Чехией со счетом 5:1. 

Напомним, отец талатнливой украинской спортсменки служит на фронте — что известно об Елизавете Сидерко

МОК серьезно рассматривает вариант с нарушением одной из старых традиций проведения Олимпийских игр. 

скандал спорт Хоккей российские спортсмены Открытие Олимпиады-2026
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации