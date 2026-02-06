На Олимпиаде вспыхнул скандал с российским флагом

Хоккейный матч сборных Чехии и США. Фото: Reuters/David W Cerny

Во время матча женского олимпийского хоккейного турнира между сборными Чехии и США на трибунах появился российский флаг. Инцидент произошел в третьем периоде встречи.

Один из зрителей разместил запрещенную символику рядом со скамейкой чешской команды, сообщает портал Новини.LIVE.

На происходящее оперативно отреагировали представители сборной Чехии. Флаг был замечен игроками и сразу вызвал недовольство команды, после чего информация была передана организаторам турнира и представителям Международной федерации хоккея.

Сборная Чехии во время атаки. Фото: Reuters/Petr David Josek

Инцидент с флагом РФ получил широкий резонанс

Генеральный менеджер женской сборной Чехии Тереза Садилова подтвердила, что после обращения команда потребовала немедленно убрать флаг. По ее словам, менеджер турнира подошла к трибунам и сняла символику, однако неизвестный мужчина вырвал флаг из ее рук и унес его с собой, после чего спокойно вернулся на свое место.

Российский флаг на трибуне. Фото: скриншот YouTube

Согласно действующим решениям МОК, государственная символика России полностью запрещена на Олимпийских играх, включая спортивные арены, медиацентры и территорию олимпийской деревни. Матч завершился без новых инцидентов, сборная США одержала победу над Чехией со счетом 5:1.

