Главная Олимпиада Церемония открытия Олимпиады-2026 — где и когда смотреть

Церемония открытия Олимпиады-2026 — где и когда смотреть

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 10:25
Олимпиада-2026 начинается сегодня — где и когда смотреть открытие
Керлинг на Олимпиаде-2026. Фото: Reuters/Issei Kato

В четверг, 6 февраля, состоится церемония открытия Зимних Олимпийских игр-2026. Официальный старт XXV турнира пройдет в необычном формате и будет распределен сразу по нескольким локациям на севере Италии.

Зрители из Украины смогут бесплатно в прямом эфире смотреть торжественную церемонию и все соревнования, сообщает портал Новини.LIVE

Читайте также:

Церемония одновременно охватит Милан, Кортину д’Ампеццо, Ливиньо и Предаццо. В кластерах Ливиньо и Предаццо спортсмены будут выходить с табличками стран-участниц, тогда как ключевые элементы шоу сосредоточатся в Милане и Кортине. 

Олимпиада-2026
Сноуборд на ОИ-2026. Фото: Reuters/Marko Djurica

Кто представит Украину и где следить за трансляцией

Начало церемонии запланировано на 21:00 по киевскому времени. Знаменосцами сборной Украины станут скелетонист Владислав Гераскевич и шорт-трекистка Елизавета Сидерко. В Ливиньо и Предаццо национальную команду также представят сноубордистка Аннамари Данча и прыгун с трамплина Евгений Марусяк.

В Украине официальным транслятором Олимпиады является "Суспільне". Прямые эфиры будут доступны на телеканале "Суспільне Спорт", региональных каналах, "Радио Промінь" и сайте вещателя с дополнительными онлайн-плеерами.

Также все соревнования покажут каналы Eurosport, а медиасервис MEGOGO обеспечит украинскую аудиодорожку, включая хоккейные турниры. Олимпийские игры продлятся до 22 февраля, Украина будет представлена 46 спортсменами в 11 видах спорта.

Напомним, в МОК всерьез обсуждают возможность переноса следующих Олимпийских игр на другой месяц. 

Также стали известны суммы призовых за золотые, серебряные и бронзовые награды на Олимпиаде-2026. 

Италия спорт Олимпийская сборная Украины Открытие Олимпиады-2026 Церемония открытия Олимпиады-2026
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
