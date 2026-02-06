Олимпиада-2026 начинается сегодня — где и когда смотреть открытие

Керлинг на Олимпиаде-2026. Фото: Reuters/Issei Kato

В четверг, 6 февраля, состоится церемония открытия Зимних Олимпийских игр-2026. Официальный старт XXV турнира пройдет в необычном формате и будет распределен сразу по нескольким локациям на севере Италии.

Зрители из Украины смогут бесплатно в прямом эфире смотреть торжественную церемонию и все соревнования, сообщает портал Новини.LIVE.

Церемония одновременно охватит Милан, Кортину д’Ампеццо, Ливиньо и Предаццо. В кластерах Ливиньо и Предаццо спортсмены будут выходить с табличками стран-участниц, тогда как ключевые элементы шоу сосредоточатся в Милане и Кортине.

Сноуборд на ОИ-2026. Фото: Reuters/Marko Djurica

Кто представит Украину и где следить за трансляцией

Начало церемонии запланировано на 21:00 по киевскому времени. Знаменосцами сборной Украины станут скелетонист Владислав Гераскевич и шорт-трекистка Елизавета Сидерко. В Ливиньо и Предаццо национальную команду также представят сноубордистка Аннамари Данча и прыгун с трамплина Евгений Марусяк.

В Украине официальным транслятором Олимпиады является "Суспільне". Прямые эфиры будут доступны на телеканале "Суспільне Спорт", региональных каналах, "Радио Промінь" и сайте вещателя с дополнительными онлайн-плеерами.

Также все соревнования покажут каналы Eurosport, а медиасервис MEGOGO обеспечит украинскую аудиодорожку, включая хоккейные турниры. Олимпийские игры продлятся до 22 февраля, Украина будет представлена 46 спортсменами в 11 видах спорта.

Напомним, в МОК всерьез обсуждают возможность переноса следующих Олимпийских игр на другой месяц.

Также стали известны суммы призовых за золотые, серебряные и бронзовые награды на Олимпиаде-2026.