Олимпиада-2026 начинается сегодня — где и когда смотреть открытие

Церемония открытия Олимпиады-2026 — где и когда смотреть
В четверг, 6 февраля, состоится церемония открытия Зимних Олимпийских игр-2026. Официальный старт XXV турнира пройдет в необычном формате и будет распределен сразу по нескольким локациям на севере Италии.
Зрители из Украины смогут бесплатно в прямом эфире смотреть торжественную церемонию и все соревнования, сообщает портал Новини.LIVE.
Церемония одновременно охватит Милан, Кортину д’Ампеццо, Ливиньо и Предаццо. В кластерах Ливиньо и Предаццо спортсмены будут выходить с табличками стран-участниц, тогда как ключевые элементы шоу сосредоточатся в Милане и Кортине.
Кто представит Украину и где следить за трансляцией
Начало церемонии запланировано на 21:00 по киевскому времени. Знаменосцами сборной Украины станут скелетонист Владислав Гераскевич и шорт-трекистка Елизавета Сидерко. В Ливиньо и Предаццо национальную команду также представят сноубордистка Аннамари Данча и прыгун с трамплина Евгений Марусяк.
В Украине официальным транслятором Олимпиады является "Суспільне". Прямые эфиры будут доступны на телеканале "Суспільне Спорт", региональных каналах, "Радио Промінь" и сайте вещателя с дополнительными онлайн-плеерами.
Также все соревнования покажут каналы Eurosport, а медиасервис MEGOGO обеспечит украинскую аудиодорожку, включая хоккейные турниры. Олимпийские игры продлятся до 22 февраля, Украина будет представлена 46 спортсменами в 11 видах спорта.
