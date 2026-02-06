Олімпіада-2026 починається сьогодні — де та коли дивитися відкриття

Керлінг на Олімпіаді-2026. Фото: Reuters/Issei Kato

У четвер, 6 лютого, відбудеться церемонія відкриття Зимових Олімпійських ігор-2026. Офіційний старт XXV турніру пройде в незвичному форматі і буде розподілений одразу по декількох локаціях на півночі Італії.

Глядачі з України зможуть безплатно в прямому ефірі дивитися урочисту церемонію та всі змагання, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Церемонія одночасно охопить Мілан, Кортіну д'Ампеццо, Лівіньо та Предаццо. У кластерах Лівіньо та Предаццо спортсмени виходитимуть із табличками країн-учасниць, тоді як ключові елементи шоу зосередяться в Мілані та Кортині.

Сноуборд на ОІ-2026. Фото: Reuters/Marko Djurica

Хто представить Україну і де стежити за трансляцією

Початок церемонії заплановано на 21:00 за київським часом. Прапороносцями збірної України стануть скелетоніст Владислав Гераскевич та шорт-трекістка Єлизавета Сідьорко. У Лівіньо та Предаццо національну команду також представлять сноубордистка Аннамарі Данча і стрибун з трампліну Євген Марусяк.

В Україні офіційним транслятором Олімпіади є "Суспільне". Прямі ефіри будуть доступні на телеканалі "Суспільне Спорт", регіональних каналах, "Радіо Промінь" та сайті мовника з додатковими онлайн-плеєрами.

Також усі змагання покажуть канали Eurosport, а медіасервіс MEGOGO забезпечить українську аудіодоріжку, включно з хокейними турнірами. Олімпійські ігри триватимуть до 22 лютого, Україна буде представлена 46 спортсменами в 11 видах спорту.

Нагадаємо, у МОК всерйоз обговорюють можливість перенесення наступних Олімпійських ігор на інший місяць.

Також стали відомі суми призових за золоті, срібні та бронзові нагороди на Олімпіаді-2026.