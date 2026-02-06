Видео
Главная Олимпиада Зимние Олимпийские игры-2026 — как прошла церемония открытия

Зимние Олимпийские игры-2026 — как прошла церемония открытия

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 23:07
Открытие Олимпийских игр в Милане 6 февраля - как прошло событие
Зажегся Олимпийский огонь. Фото: Reuters

В пятницу, 6 февраля, в итальянском Милане состоялось долгожданное официальное открытие зимних Олимпийских игр 2026 года. Главными моментами церемонии стали парад наций и зажжение олимпийского огня на центральной арене турнира в Италии — стадионе "Сан-Сиро".

Что известно о церемонии открытия Олимпиады-2026 — читайте в материале Новини.LIVE.

Открытие Олимпийских игр в Милане

Главная церемония открытия Олимпийских игр прошло на легендарном стадионе Сан-Сиро в Милане. Часть торжеств транслировалось из трех других локаций: в Кортина-д'Ампеццо в сердце Доломитов, Ливиньо в итальянских Альпах и Предаццо в Тренто.

Что будет включать церемония

Церемония продлось около трех часов и будет включать почтение памяти итальянского модельера Джорджо Армани, который умер в сентябре в возрасте 91 года.

Армани много лет создавал олимпийскую форму для итальянской команды, а его наследие как одного из пионеров итальянского prêt-à-porter тесно связано с Миланом.

Кроме того, Марайя Кэри появилась на открытии Олимпиады — певица исполняет песню 'Volare' на итальянском.

Церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2026 стартувала — відео - фото 2
Марайя Кэри появилась на открытии Олимпиады. Фото: Reuters
Церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2026 стартувала — відео - фото 3
Марайя Кэри поет. Фото: Reuters

Также в церемонии приняли участие Лаура Паузини и Андреа Бочелли. В шоу, постановкой которого занималась Balich Wonder Studio, выступили Пьерфранческо Фавино, Сабрина Импаччиаторе и итальянский рэпер Гали.

огни зажглись

Одновременно были зажжены два олимпийских огня: один в Милане на Арко делла Паче, другой — на площади Дибона в Кортине.

Церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2026 стартувала — відео - фото 1
Олимпийский огонь по полю стадиона Джузеппе Меацца. Фото: Reuters

Выход сборных-участников на церемонию открытия

После того, как огни появились на стадионах, участники Олимпийских игр из разных стран выходят на сцены.

Команда спортсменов из Греции открыла парад на "Сан-Сиро".

Церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2026 стартувала — відео - фото 4
Греческие спортсмены. Фото: Reuters

Также на сцену вышли команды из Чехии, Австралии, Колумбии и других стран.

Церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2026 стартувала — відео - фото 5
Чешские спортсмены, фото: Reuters
Церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2026 стартувала — відео - фото 6
Австралийские спортсмены, фото: Reuters
Церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2026 стартувала — відео - фото 7
Британские спортсмены, фото: Reuters
Церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2026 стартувала — відео - фото 8
Немецкие спортсмены. Фото: Reuters
Зимові Олімпійські ігри-2026 — як пройшла церемонія відкриття - фото 9
Спортсмены собрались на сцене. Фото: Reuters

Выход команды Украины на открытии Олимпийских игр 2026 года

Спортсмены Украины появятся на арене 85-ми.

Украинский флаг вынесет Елизавета Сидорко, которая будет выступать в соревнованиях по шорт-треку.

Напомним, в церемонии открытия Олимпиады-2026 примет участие известный футболист Златан Ибрагимович, который ранее играл в Италии.

Во время соревнований по хоккею на Играх на трибуне появился флаг РФ, что вызвало гнев участников матча.

Италия спорт Олимпийские игры-2026 Открытие Олимпиады-2026 Церемония открытия Олимпиады-2026
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
