Открытие Олимпийских игр в Милане 6 февраля - как прошло событие

Зимние Олимпийские игры-2026 — как прошла церемония открытия
В пятницу, 6 февраля, в итальянском Милане состоялось долгожданное официальное открытие зимних Олимпийских игр 2026 года. Главными моментами церемонии стали парад наций и зажжение олимпийского огня на центральной арене турнира в Италии — стадионе "Сан-Сиро".
Что известно о церемонии открытия Олимпиады-2026 — читайте в материале Новини.LIVE.
Открытие Олимпийских игр в Милане
Главная церемония открытия Олимпийских игр прошло на легендарном стадионе Сан-Сиро в Милане. Часть торжеств транслировалось из трех других локаций: в Кортина-д'Ампеццо в сердце Доломитов, Ливиньо в итальянских Альпах и Предаццо в Тренто.
Что будет включать церемония
Церемония продлось около трех часов и будет включать почтение памяти итальянского модельера Джорджо Армани, который умер в сентябре в возрасте 91 года.
Армани много лет создавал олимпийскую форму для итальянской команды, а его наследие как одного из пионеров итальянского prêt-à-porter тесно связано с Миланом.
Кроме того, Марайя Кэри появилась на открытии Олимпиады — певица исполняет песню 'Volare' на итальянском.
Также в церемонии приняли участие Лаура Паузини и Андреа Бочелли. В шоу, постановкой которого занималась Balich Wonder Studio, выступили Пьерфранческо Фавино, Сабрина Импаччиаторе и итальянский рэпер Гали.
Олимпийские огни зажглись
Одновременно были зажжены два олимпийских огня: один в Милане на Арко делла Паче, другой — на площади Дибона в Кортине.
Выход сборных-участников на церемонию открытия
После того, как огни появились на стадионах, участники Олимпийских игр из разных стран выходят на сцены.
Команда спортсменов из Греции открыла парад на "Сан-Сиро".
Также на сцену вышли команды из Чехии, Австралии, Колумбии и других стран.
Выход команды Украины на открытии Олимпийских игр 2026 года
Спортсмены Украины появятся на арене 85-ми.
Украинский флаг вынесет Елизавета Сидорко, которая будет выступать в соревнованиях по шорт-треку.
Напомним, в церемонии открытия Олимпиады-2026 примет участие известный футболист Златан Ибрагимович, который ранее играл в Италии.
Во время соревнований по хоккею на Играх на трибуне появился флаг РФ, что вызвало гнев участников матча.
