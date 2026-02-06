Златан Ибрагимович стал частью церемонии открытия Олимпиады-2026

Златан Ибрагимович примет участие в открытии Олимпиады-2026
В пятницу, 6 февраля, в Италии состоится церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр. Несмотря на то что соревнования в отдельных дисциплинах уже стартовали, официальный запуск Олимпиады пройдет вечером, а сами Игры продлятся до 22 февраля.
Известный футболист Златан Ибрагимович принял участие в церемонии открытия Олимпиады, сообщает портал Новини.LIVE.
Церемония открытия начнется в 21:00 по киевскому времени и пройдет в Милане. Завершающим этапом эстафеты олимпийского огня станет футбольный стадион "Сан-Сиро", где к мероприятию привлекли известных представителей мира спорта и культуры.
THE FLAME AND THE LEGEND ZLATAN IBRAHIMOVIĆ 🔥@Ibra_official #MilanoCortina2026 #TorchRelay2026 #Olympics #Ibrahimovic #Milano pic.twitter.com/V9mejQ8JJi— Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) February 6, 2026
Кто станет символом церемонии
Одним из участников церемонии станет Златан Ибрагимович. Бывший нападающий сборной Швеции ранее пронес олимпийский огонь по улицам Милана — города, с которым тесно связана его футбольная карьера и статус легенды клуба.
"Зимние Олимпийские игры, Милан Кортина 2026, пусть начнутся Игры", — сказал Ибрагимович, обращаясь к болельщикам перед официальным стартом соревнований.
“Let the Games begin” 🔥@Ibra_official #MilanoCortina2026 #Olympics #TorchRelay2026 #Ibrahimovic #Milano pic.twitter.com/S4KrOsEepj— Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) February 6, 2026
Сейчас 44-летний швед занимает должность советника владельцев Милан, а в разные годы выступал за "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси".
Напомним, Италия потратит на организацию Олимпиады гораздо больше, чем было запланировано изначально.
