Златан Ибрагимович стал частью церемонии открытия Олимпиады-2026

В пятницу, 6 февраля, в Италии состоится церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр. Несмотря на то что соревнования в отдельных дисциплинах уже стартовали, официальный запуск Олимпиады пройдет вечером, а сами Игры продлятся до 22 февраля.

Известный футболист Златан Ибрагимович принял участие в церемонии открытия Олимпиады, сообщает портал Новини.LIVE.

Церемония открытия начнется в 21:00 по киевскому времени и пройдет в Милане. Завершающим этапом эстафеты олимпийского огня станет футбольный стадион "Сан-Сиро", где к мероприятию привлекли известных представителей мира спорта и культуры.

Кто станет символом церемонии

Одним из участников церемонии станет Златан Ибрагимович. Бывший нападающий сборной Швеции ранее пронес олимпийский огонь по улицам Милана — города, с которым тесно связана его футбольная карьера и статус легенды клуба.

"Зимние Олимпийские игры, Милан Кортина 2026, пусть начнутся Игры", — сказал Ибрагимович, обращаясь к болельщикам перед официальным стартом соревнований.

Сейчас 44-летний швед занимает должность советника владельцев Милан, а в разные годы выступал за "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси".

Напомним, Италия потратит на организацию Олимпиады гораздо больше, чем было запланировано изначально.

