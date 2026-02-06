Златан Ібрагімович став частиною церемонії відкриття Олімпіади-2026

Арнольд Шварценеггер (ліворуч) та Златан Ібрагімович. Фото: instagram.com/zlatan/

У п'ятницю, 6 лютого, в Італії відбудеться церемонія відкриття XXV зимових Олімпійських ігор. Незважаючи на те що змагання в окремих дисциплінах уже стартували, офіційний запуск Олімпіади відбудеться ввечері, а самі Ігри триватимуть до 22 лютого.

Відомий футболіст Златан Ібрагімович взяв участь у церемонії відкриття Олімпіади, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Церемонія відкриття розпочнеться о 21:00 за київським часом та пройде в Мілані. Завершальним етапом естафети олімпійського вогню стане футбольний стадіон "Сан-Сіро", де до заходу залучили відомих представників світу спорту та культури.

Хто стане символом церемонії

Одним з учасників церемонії стане Златан Ібрагімович. Колишній нападник збірної Швеції раніше проніс олімпійський вогонь вулицями Мілана - міста, з яким тісно пов'язана його футбольна кар'єра та статус легенди клубу.

"Зимові Олімпійські ігри, Мілан Кортіна 2026, нехай почнуться Ігри", — сказав Ібрагімович, звертаючись до вболівальників перед офіційним стартом змагань.

Наразі 44-річний швед обіймає посаду радника власників "Мілана", а в різні роки виступав за "Аякс", "Ювентус", "Інтер", "Барселону", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" та "Лос-Анджелес Гелаксі".

Нагадаємо, Італія витратить на організацію Олімпіади набагато більше, ніж було заплановано спочатку.

Під час хокейного матчу на Іграх-2026 на трибуні з'явився російський прапор — що з ним зробили.