Златан Ібрагімович став частиною церемонії відкриття Олімпіади-2026

Златан Ібрагімович візьме участь у відкритті Олімпіади-2026
У п'ятницю, 6 лютого, в Італії відбудеться церемонія відкриття XXV зимових Олімпійських ігор. Незважаючи на те що змагання в окремих дисциплінах уже стартували, офіційний запуск Олімпіади відбудеться ввечері, а самі Ігри триватимуть до 22 лютого.
Відомий футболіст Златан Ібрагімович взяв участь у церемонії відкриття Олімпіади, повідомляє портал Новини.LIVE.
Церемонія відкриття розпочнеться о 21:00 за київським часом та пройде в Мілані. Завершальним етапом естафети олімпійського вогню стане футбольний стадіон "Сан-Сіро", де до заходу залучили відомих представників світу спорту та культури.
THE FLAME AND THE LEGEND ZLATAN IBRAHIMOVIĆ 🔥@Ibra_official #MilanoCortina2026 #TorchRelay2026 #Olympics #Ibrahimovic #Milano pic.twitter.com/V9mejQ8JJi- Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) February 6, 2026
Хто стане символом церемонії
Одним з учасників церемонії стане Златан Ібрагімович. Колишній нападник збірної Швеції раніше проніс олімпійський вогонь вулицями Мілана - міста, з яким тісно пов'язана його футбольна кар'єра та статус легенди клубу.
"Зимові Олімпійські ігри, Мілан Кортіна 2026, нехай почнуться Ігри", — сказав Ібрагімович, звертаючись до вболівальників перед офіційним стартом змагань.
"Let the Games begin" 🔥@Ibra_official #MilanoCortina2026 #Olympics #TorchRelay2026 #Ibrahimovic #Milano pic.twitter.com/S4KrOsEepj- Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) February 6, 2026
Наразі 44-річний швед обіймає посаду радника власників "Мілана", а в різні роки виступав за "Аякс", "Ювентус", "Інтер", "Барселону", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" та "Лос-Анджелес Гелаксі".
Нагадаємо, Італія витратить на організацію Олімпіади набагато більше, ніж було заплановано спочатку.
