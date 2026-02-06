Збірна України здивувала на церемонії відкриття Олімпіади-2026

Владислав Гераскевич вивів українську команду. Фото: скриншот "Суспільне"

В італійському Мілані відбулася церемонія відкриття Зимових Олімпійських ігор. У ній взяла участь і українська збірна.

Загалом 46 спортсменів представлять країну на ОІ-2026, повідомляє портал Новини.LIVE.

Україна виступить на Зимових Олімпійських іграх найширшим складом за останні роки. В Італію вирушили 46 атлетів, які виступатимуть в 11 видах спорту. Це найчисленніша збірна на зимових Іграх із 2010 року. На церемонії відкриття прапороносцями збірної України стали скелетоніст Владислав Гераскевич та шорт-трекістка Єлізавета Сидьорко.

Вихід збірної України. Фото: скриншот "Суспільне"

Українська делегація, як і багато інших команд, одночасно пройшла на двох локаціях: на "Сан Сіро" в Мілані та в Кортіні. Обидва прапороносці виглядали впевненими, на обличчях інших спортсменів були щирі посмішки.

Єлізавета Сидьорко з прапором України. Фото: скріншот "Суспільне"

Що чекає на збірну України на Олімпіаді

Перші повноцінні старти для українців заплановані на 7-8 лютого, коли розпочнуться змагання в гірськолижному спорті. З 8 лютого біатлонна програма відкриється змішаною естафетою 4×6 км.

Загалом очікування від збірної України на Олімпіаді-2026 залишаються стриманими. Команда не входить до числа фаворитів Ігор, проте здатна претендувати на окремі медалі та потрапляння в топ-10 у низці дисциплін.

Нагадаємо, перед стартом Олімпіади-2026 один із лідерів збірної України ледь не зазнав травми.

Незадовго до початку Ігор-2026 у національній команді сталася неприємна ситуація, яка залишила низку запитань.

