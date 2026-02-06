Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада Збірна України на церемонії відкриття ОІ-2026 — як це було

Збірна України на церемонії відкриття ОІ-2026 — як це було

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 23:13
Збірна України здивувала на церемонії відкриття Олімпіади-2026
Владислав Гераскевич вивів українську команду. Фото: скриншот "Суспільне"

В італійському Мілані відбулася церемонія відкриття Зимових Олімпійських ігор. У ній взяла участь і українська збірна.

Загалом 46 спортсменів представлять країну на ОІ-2026, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Україна виступить на Зимових Олімпійських іграх найширшим складом за останні роки. В Італію вирушили 46 атлетів, які виступатимуть в 11 видах спорту. Це найчисленніша збірна на зимових Іграх із 2010 року. На церемонії відкриття прапороносцями збірної України стали скелетоніст Владислав Гераскевич та шорт-трекістка Єлізавета Сидьорко.

Олимпийская сборная Украины
Вихід збірної України. Фото: скриншот "Суспільне"

Українська делегація, як і багато інших команд, одночасно пройшла на двох локаціях: на "Сан Сіро" в Мілані та в Кортіні. Обидва прапороносці виглядали впевненими, на обличчях інших спортсменів були щирі посмішки.

Елизавета Сидерко
Єлізавета Сидьорко з прапором України. Фото: скріншот "Суспільне"

Що чекає на збірну України на Олімпіаді

Перші повноцінні старти для українців заплановані на 7-8 лютого, коли розпочнуться змагання в гірськолижному спорті. З 8 лютого біатлонна програма відкриється змішаною естафетою 4×6 км.

Загалом очікування від збірної України на Олімпіаді-2026 залишаються стриманими. Команда не входить до числа фаворитів Ігор, проте здатна претендувати на окремі медалі та потрапляння в топ-10 у низці дисциплін.

Нагадаємо, перед стартом Олімпіади-2026 один із лідерів збірної України ледь не зазнав травми.

Незадовго до початку Ігор-2026 у національній команді сталася неприємна ситуація, яка залишила низку запитань.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась

спорт Олімпійська збірна України Олімпійські ігри-2026 Відкриття Олімпіади-2026 Церемонія відкриття Олімпіади-2026
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації