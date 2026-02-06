Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Сборная Украины на церемонии открытия ОИ-2026 — как это было

Сборная Украины на церемонии открытия ОИ-2026 — как это было

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 23:13
Сборная Украины удивила на церемонии открытия Олимпиады-2026
Владислав Гераскевич вывел украинскую команду. Фото: скриншот "Суспільне"

В итальянском Милане состоялась церемония открытия Зимних Олимпийских игр. В ней приняла участие и украинская сборная. 

В общей сложности 46 спортсменов представят страну на ОИ-2026, сообщает портал Новини.LIVE

Реклама
Читайте также:

Украина выступит на Зимних Олимпийских играх самым широким составом за последние годы. В Италию отправились 46 атлетов, которые будут выступать в 11 видах спорта. Это самая многочисленная сборная на зимних Играх с 2010 года. На церемонии открытия знаменосцами сборной Украины стали скелетонист Владислав Гераскевич и шорт-трекистка Елизавета Сидерко. 

Олимпийская сборная Украины
Выход сборной Украины. Фото: скриншот "Суспільне"

Украинская делегация, как и многие другие команды, одновременно прошла на двух локациях: на "Сан Сиро" в Милане и в Кортине. Оба знаменосца выглядели уверенными, на лицах других спортсменов были искренние улыбки. 

Елизавета Сидерко
Елизавета Сидерко с флагом Украины. Фото: скриншот "Суспільне"

Что ждет сборную Украины на Олимпиаде 

Первые полноценные старты для украинцев запланированы на 7–8 февраля, когда начнутся соревнования в горнолыжном спорте. С 8 февраля биатлонная программа откроется смешанной эстафетой 4×6 км. 

В целом ожидания от сборной Украины на Олимпиаде-2026 остаются сдержанными. Команда не входит в число фаворитов Игр, однако способна претендовать на отдельные медали и попадание в топ-10 в ряде дисциплин. 

Напомним, перед стартом Олимпиады-2026 один из лидеров сборной Украины чуть не получил травму

Незадолго до начала Игр-2026 в национальной команде произошла неприятная ситуация, которая оставила ряд вопросов. 

спорт Олимпийская сборная Украины Олимпийские игры-2026 Открытие Олимпиады-2026 Церемония открытия Олимпиады-2026
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации