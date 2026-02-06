Сборная Украины удивила на церемонии открытия Олимпиады-2026

Владислав Гераскевич вывел украинскую команду. Фото: скриншот "Суспільне"

В итальянском Милане состоялась церемония открытия Зимних Олимпийских игр. В ней приняла участие и украинская сборная.

В общей сложности 46 спортсменов представят страну на ОИ-2026, сообщает портал Новини.LIVE.

Украина выступит на Зимних Олимпийских играх самым широким составом за последние годы. В Италию отправились 46 атлетов, которые будут выступать в 11 видах спорта. Это самая многочисленная сборная на зимних Играх с 2010 года. На церемонии открытия знаменосцами сборной Украины стали скелетонист Владислав Гераскевич и шорт-трекистка Елизавета Сидерко.

Выход сборной Украины. Фото: скриншот "Суспільне"

Украинская делегация, как и многие другие команды, одновременно прошла на двух локациях: на "Сан Сиро" в Милане и в Кортине. Оба знаменосца выглядели уверенными, на лицах других спортсменов были искренние улыбки.

Елизавета Сидерко с флагом Украины. Фото: скриншот "Суспільне"

Что ждет сборную Украины на Олимпиаде

Первые полноценные старты для украинцев запланированы на 7–8 февраля, когда начнутся соревнования в горнолыжном спорте. С 8 февраля биатлонная программа откроется смешанной эстафетой 4×6 км.

В целом ожидания от сборной Украины на Олимпиаде-2026 остаются сдержанными. Команда не входит в число фаворитов Игр, однако способна претендовать на отдельные медали и попадание в топ-10 в ряде дисциплин.

