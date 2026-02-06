Видео
Україна
Видео

Лидер сборной Украины травмировался перед Олимпиадой

Дата публикации 6 февраля 2026 21:39
Мандзын прокомментировал эпизод с травмой на олимпийской трассе
Виталий Мандзын перед турниром. Фото: instagram.com/vitalii.mandzyn/

Украинский биатлонист Виталий Мандзын объяснил происхождение шрама на голове, который заметили во время тренировки на олимпийской трассе в Антгольце. Эпизод привлек внимание перед стартом биатлонной программы Зимних Олимпийских игр-2026.

Инцидент произошел во время тренировочного сбора и не был связан с соревнованиями или падением на трассе, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт". 

Виталий Мандзын подчеркнул, что речь идет о бытовой ситуации, которая не повлияла на подготовку и текущее физическое состояние. Спортсмен отметил, что чувствует себя нормально и готов выходить на старт. 

Виталий Мандзин
Виталий Мандзын на трассе. Фото: instagram.com/vitalii.mandzyn/

Кто такой Виталий Мандзын

Украинец включен в состав команды на смешанную эстафету, которая состоится в воскресенье, 8 февраля, начало — в 15:05. Соревнования по биатлону на Олимпиаде-2026 пройдут с 8 по 21 февраля.

Виталий Мандзын — украинский биатлонист, выступающий на международном уровне за национальную сборную. В разные годы он участвовал в этапах Кубка мира и Кубка IBU, представлял Украину на чемпионатах мира и Европы, а также входил в состав эстафетных команд сборной. Олимпийские игры 2026 года стали для него первым участием в главном турнире четырехлетия. 

Напомним, одной из звезд Милана перед церемонией открытия Олимпиады-2026 стал Златан Ибрагимович. 

Дебютантка Игр в составе сборной Украины Александра Меркушина рассказала о настрое на главный турнир четырехлетия. 

спорт Биатлон Сборная Украины по биатлону Виталий Мандзын Олимпийские игры-2026
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
