Дебют Меркушиной на Олимпиаде-2026 — что готовит украинка

Александра Меркушина на турнире. Фото: instagram.com/merkushyna.olks/

Украинская биатлонистка Александра Меркушина впервые в карьере вошла в состав олимпийской сборной и готовится к дебюту на Зимние Игры-2026.

По ее настрою перед стартом соревнований можно говорить о спокойном и взвешенном подходе без излишнего давления, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Украинская спортсменка отметила, что воспринимает предстоящие Игры не как нечто экстраординарное с точки зрения спортивных условий, а как логичный этап карьеры. По ее словам, олимпийская атмосфера добавляет эмоций, но не меняет сути соревнований, где решающими остаются привычные для Кубка мира факторы.

Биатлонистка Александра Меркушина. Фото: instagram.com/merkushyna.olks/

Как Меркушина оценивает свою форму

В тренировочном процессе биатлонистка чувствует уверенность и легкость, что вселяет осторожный оптимизм перед стартами. Она позитивно оценивает текущее физическое состояние и отмечает, что атмосфера Олимпиады помогает сохранять внутренний баланс.

"Олимпийские игры для меня прежде всего праздник, и я стараюсь это чувствовать каждый день. На тренировках мне дышится легко, работа идет уверенно, и я действительно получаю удовольствие от процесса. Очень надеюсь, что это состояние поможет показать хорошие гонки", — рассказала Меркушина.

Александра дебютировала на Кубке мира в 2022 году и провела 23 старта. В ее активе четыре медали юниорских чемпионатов мира, а также "золото" и "бронза" Универсиады 2025 года.

В текущем сезоне Меркушина еще не набирала очков на этапах Кубка мира, лучший результат — 50-е место в короткой индивидуальной гонке в Нове-Место. Биатлонная программа Олимпиады стартует 8 февраля со смешанной эстафеты 4×6 км, всего будет разыграно 11 комплектов медалей.

