Дебют Меркушиної на Олімпіаді-2026 — що готує українка

Олександра Меркушина на турнірі. Фото: instagram.com/merkushyna.olks/

Українська біатлоністка Олександра Меркушина вперше в кар'єрі увійшла до складу олімпійської збірної та готується до дебюту на Зимові Ігри-2026.

За її настроєм перед стартом змагань можна говорити про спокійний і виважений підхід без зайвого тиску, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

Українська спортсменка зазначила, що сприймає майбутні Ігри не як щось екстраординарне з точки зору спортивних умов, а як логічний етап кар'єри. За її словами, олімпійська атмосфера додає емоцій, але не змінює суті змагань, де вирішальними залишаються звичні для Кубка світу чинники.

Біатлоністка Олександра Меркушина. Фото: instagram.com/merkushyna.olks/

Як Меркушина оцінює свою форму

У тренувальному процесі біатлоністка відчуває впевненість та легкість, що вселяє обережний оптимізм перед стартами. Вона позитивно оцінює поточний фізичний стан і зазначає, що атмосфера Олімпіади допомагає зберігати внутрішній баланс.

"Олімпійські ігри для мене насамперед свято, і я намагаюся це відчувати щодня. На тренуваннях мені дихається легко, робота йде впевнено, і я справді отримую задоволення від процесу. Дуже сподіваюся, що цей стан допоможе показати хороші гонки", — розповіла Меркушина.

Олександра дебютувала на Кубку світу 2022 року та провела 23 старти. В її активі чотири медалі юніорських чемпіонатів світу, а також "золото" та "бронза" Універсіади 2025 року.

У поточному сезоні Меркушина ще не набирала очок на етапах Кубка світу, найкращий результат - 50-те місце в короткій індивідуальній гонці в Нове-Мєсто. Біатлонна програма Олімпіади стартує 8 лютого зі змішаної естафети 4×6 км, загалом буде розіграно 11 комплектів медалей.

