Головна Олімпіада Лідер збірної України травмувався перед Олімпіадою

Лідер збірної України травмувався перед Олімпіадою

Дата публікації: 6 лютого 2026 21:39
Мандзин прокоментував епізод із травмою на олімпійській трасі
Віталій Мандзин перед турніром. Фото: instagram.com/vitalii.mandzyn/

Український біатлоніст Віталій Мандзин пояснив походження шраму на голові, який помітили під час тренування на олімпійській трасі в Антгольці. Епізод привернув увагу перед стартом біатлонної програми Зимових Олімпійських ігор-2026.

Інцидент стався під час тренувального збору і не був пов'язаний зі змаганнями або падінням на трасі, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

Читайте також:

Віталій Мандзин підкреслив, що йдеться про побутову ситуацію, яка не вплинула на підготовку та поточний фізичний стан. Спортсмен зазначив, що почувається нормально та готовий виходити на старт.

Виталий Мандзин
Віталій Мандзин на трасі. Фото: instagram.com/vitalii.mandzyn/

Хто такий Віталій Мандзин

Українця включено до складу команди на змішану естафету, яка відбудеться в неділю, 8 лютого, початок — о 15:05. Змагання з біатлону на Олімпіаді-2026 відбудуться з 8 по 21 лютого.

Віталій Мандзин — український біатлоніст, який виступає на міжнародному рівні за національну збірну. У різні роки він брав участь в етапах Кубка світу і Кубка IBU, представляв Україну на чемпіонатах світу та Європи, а також входив до складу естафетних команд збірної. Олімпійські ігри 2026 року стали для нього першою участю в головному турнірі чотириріччя.

Нагадаємо, однією із зірок Мілана перед церемонією відкриття Олімпіади-2026 став Златан Ібрагімович.

Дебютантка Ігор у складі збірної України Олександра Меркушина розповіла про настрій на головний турнір чотириріччя.

спорт Біатлон Збірна України з біатлону Віталій Мандзин Олімпійські ігри-2026
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
