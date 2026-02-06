Церемонія відкриття Олімпіади в Мілані пройде з порожніми місцями

В Італії ігнорують церемонію відкриття Олімпіади — що відомо
Італія продовжує стикатися з труднощами під час проведення Олімпіади-2026. Цього разу виникла проблема, яка виявилася пов'язана з квитками на яскраве шоу.
На церемонію відкриття Зимових Олімпійських ігор, яка відбудеться в Мілані, організаторам не вдалося реалізувати близько 10 тисяч квитків, повідомляє La Repubblica.
Захід відбудеться на стадіоні "Сан Сіро", проте попит на місця виявився нижчим за очікуваний. Вартість квитків варіювалася від 260 до 2026 євро, і навіть участь зірок світового рівня не забезпечила аншлагу. У програмі церемонії заявлені виступи Андреа Бочеллі та Мераї Кері, причому остання виконає номер італійською мовою.
МОК знайшов вихід із ситуації
Щоб уникнути напівпорожніх трибун, непродані квитки вирішили розподілити серед волонтерів Олімпіади. Одночасно з головним шоу в Мілані церемонії відкриття пройдуть ще в трьох локаціях, що стане частиною концепції багатокластерних Ігор.
Окремою особливістю церемонії стане запалення олімпійського вогню одразу у двох чашах. Таке рішення буде застосовано вперше в історії зимових Олімпійських ігор. Цей формат має підкреслити масштаб Ігор-2026 та зв'язати ключові міста олімпійського проєкту в Італії.
Нагадаємо, одним з учасників церемонії відкриття Олімпіади-2026 стане відомий футболіст Златан Ібрагімович, який довго грав в Італії.
