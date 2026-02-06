Відео
Головна Олімпіада В Італії ігнорують церемонію відкриття Олімпіади — що відомо

В Італії ігнорують церемонію відкриття Олімпіади — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 19:13
Церемонія відкриття Олімпіади в Мілані пройде з порожніми місцями
Ханна Каррер (ліворуч) та Анна Гассер з Олімпійської збірної Австрії. Фото: Reuters/Joyce Zhou

Італія продовжує стикатися з труднощами під час проведення Олімпіади-2026. Цього разу виникла проблема, яка виявилася пов'язана з квитками на яскраве шоу.

На церемонію відкриття Зимових Олімпійських ігор, яка відбудеться в Мілані, організаторам не вдалося реалізувати близько 10 тисяч квитків, повідомляє La Repubblica.

Читайте також:

Захід відбудеться на стадіоні "Сан Сіро", проте попит на місця виявився нижчим за очікуваний. Вартість квитків варіювалася від 260 до 2026 євро, і навіть участь зірок світового рівня не забезпечила аншлагу. У програмі церемонії заявлені виступи Андреа Бочеллі та Мераї Кері, причому остання виконає номер італійською мовою.

Олимпийские кольца
Олімпійський пейзаж з Італії. Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

МОК знайшов вихід із ситуації

Щоб уникнути напівпорожніх трибун, непродані квитки вирішили розподілити серед волонтерів Олімпіади. Одночасно з головним шоу в Мілані церемонії відкриття пройдуть ще в трьох локаціях, що стане частиною концепції багатокластерних Ігор.

Олимпиада-2026
Вболівальники в Мілані. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Окремою особливістю церемонії стане запалення олімпійського вогню одразу у двох чашах. Таке рішення буде застосовано вперше в історії зимових Олімпійських ігор. Цей формат має підкреслити масштаб Ігор-2026 та зв'язати ключові міста олімпійського проєкту в Італії.

Нагадаємо, одним з учасників церемонії відкриття Олімпіади-2026 стане відомий футболіст Златан Ібрагімович, який довго грав в Італії.

Під час хокейного поєдинку на Іграх на трибуні з'явився російський прапор, що викликало гнів учасників матчу.

Італія спорт Олімпійські ігри-2026 Відкриття Олімпіади-2026 Церемонія відкриття Олімпіади-2026
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
