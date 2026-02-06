Церемония открытия Олимпиады в Милане пройдет с пустыми местами

Ханна Каррер (слева) и Анна Гассер из Олимпийской сборной Австрии. Фото: Reuters/Joyce Zhou

Италия продолжает сталкиваться с трудностями при проведении Олимпиады-2026. На этот раз возникла проблема, которая оказалась связана с билетами на яркое шоу.

На церемонию открытия Зимних Олимпийских игр, которая пройдет в Милане, организаторам не удалось реализовать около 10 тысяч билетов, сообщает La Repubblica.

Мероприятие состоится на стадионе "Сан Сиро", однако спрос на места оказался ниже ожидаемого. Стоимость билетов варьировалась от 260 до 2026 евро, и даже участие звезд мирового уровня не обеспечило аншлага. В программе церемонии заявлены выступления Андреа Бочелли и Мэрайи Кэри, причем последняя исполнит номер на итальянском языке.

Олимпийский пейзаж из Италии. Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

МОК нашел выход из ситуации

Чтобы избежать полупустых трибун, непроданные билеты решили распределить среди волонтеров Олимпиады. Одновременно с главным шоу в Милане церемонии открытия пройдут еще в трех локациях, что станет частью концепции многокластерных Игр.

Болельщики в Милане. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Отдельной особенностью церемонии станет зажжение олимпийского огня сразу в двух чашах. Такое решение будет применено впервые в истории зимних Олимпийских игр. Этот формат должен подчеркнуть масштаб Игр-2026 и связать ключевые города олимпийского проекта в Италии.

Напомним, одним из участников церемонии открытия Олимпиады-2026 станет известный футболист Златан Ибрагимович, который долго играл в Италии.

Во время хоккейного поединка на Играх на трибуне появился российский флаг, что вызвало гнев участников матча.