Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада В Италии игнорируют церемонию открытия Олимпиады — что известно

В Италии игнорируют церемонию открытия Олимпиады — что известно

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 19:13
Церемония открытия Олимпиады в Милане пройдет с пустыми местами
Ханна Каррер (слева) и Анна Гассер из Олимпийской сборной Австрии. Фото: Reuters/Joyce Zhou

Италия продолжает сталкиваться с трудностями при проведении Олимпиады-2026. На этот раз возникла проблема, которая оказалась связана с билетами на яркое шоу. 

На церемонию открытия Зимних Олимпийских игр, которая пройдет в Милане, организаторам не удалось реализовать около 10 тысяч билетов, сообщает La Repubblica.

Реклама
Читайте также:

Мероприятие состоится на стадионе "Сан Сиро", однако спрос на места оказался ниже ожидаемого. Стоимость билетов варьировалась от 260 до 2026 евро, и даже участие звезд мирового уровня не обеспечило аншлага. В программе церемонии заявлены выступления Андреа Бочелли и Мэрайи Кэри, причем последняя исполнит номер на итальянском языке. 

Олимпийские кольца
Олимпийский пейзаж из Италии. Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

МОК нашел выход из ситуации 

Чтобы избежать полупустых трибун, непроданные билеты решили распределить среди волонтеров Олимпиады. Одновременно с главным шоу в Милане церемонии открытия пройдут еще в трех локациях, что станет частью концепции многокластерных Игр. 

Олимпиада-2026
Болельщики в Милане. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Отдельной особенностью церемонии станет зажжение олимпийского огня сразу в двух чашах. Такое решение будет применено впервые в истории зимних Олимпийских игр. Этот формат должен подчеркнуть масштаб Игр-2026 и связать ключевые города олимпийского проекта в Италии. 

Напомним, одним из участников церемонии открытия Олимпиады-2026 станет известный футболист Златан Ибрагимович, который долго играл в Италии. 

Во время хоккейного поединка на Играх на трибуне появился российский флаг, что вызвало гнев участников матча

Италия спорт Олимпийские игры-2026 Открытие Олимпиады-2026 Церемония открытия Олимпиады-2026
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации