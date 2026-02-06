Сборная Украины начинает Олимпиаду на фоне громкого конфликта

Тарас Филяк на трассе. Фото: Klaus Pressberger/SEPA.Media /Getty Images

Уже в субботу, 7 февраля, в горнолыжном спорте будет разыгран первый комплект наград Зимних Олимпийских игр-2026. Однако внимание к дисциплине приковано не только из-за стартов.

В преддверии ОИ-2026 обсуждается отсутствие привычной олимпийской атмосферы и повышенное психологическое давление на спортсменов, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Чемпион".

Бывшая украинская лыжница Богдана Мацьоцька расскахала, почему дополнительный интерес вызывают и громкие имена. Возвращение травмированной Линдси Вонн активно обсуждается в контексте медицинских рисков и возможного влияния на результат, а фавориты Игр получают как спортивное, так и ментальное преимущество из-за знакомых трасс в Италии.

Украинская спортсменка Богдана Мацьоцькая. Фото: Facebook

Почему украинская команда оказалась в центре внимания

Отдельное внимание приковано к ситуации в сборной Украины. Перед стартом Олимпиады разгорелся скандал вокруг выбора состава мужской команды, когда федерация отказалась от одного из подготовленных спортсменов, Тараса Филяка, в пользу Дмитрия Шепюка. Это решение вызвало широкий отклик и вопросы о психологической готовности команды к старту на фоне общественного давления.

Богдана Мацьоцькая обратила внимание на резонансную ситуацию в мужской сборной Украины, которая возникла перед стартом Олимпиады. По ее словам, подготовка одного из спортсменов шла планово и стабильно, однако итоговое решение федерации оказалось другим, что неизбежно создало дополнительное психологическое давление.

Мацьоцькая подчеркнула, что в условиях Олимпиады подобные моменты могут сыграть ключевую роль, поскольку ответственность и внимание со стороны страны многократно усиливаются.

В горнолыжном спорте на Олимпиаде-2026 будет разыграно 10 комплектов наград, по пять у мужчин и женщин.

Напомним, один из лидеров сборной Украины Виталий Мандзын чуть не получил травму перед стартом Олимпийских игр.

Биатлонистка Александра Меркушина объяснила, с каким настроем приехала на дебютный для себя главный турнир четырехлетия.