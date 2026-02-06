Відео
Перед Олімпіадою у збірній України розгорівся скандал

Перед Олімпіадою у збірній України розгорівся скандал

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 22:17
Збірна України розпочинає Олімпіаду на тлі гучного конфлікту
Тарас Філяк на трасі. Фото: Klaus Pressberger/SEPA.Media /Getty Images

Уже в суботу, 7 лютого, в гірськолижному спорті буде розіграно перший комплект нагород Зимових Олімпійських ігр-2026. Однак увага до дисципліни прикута не тільки через старти.

Напередодні ОІ-2026 обговорюють відсутність звичної олімпійської атмосфери і підвищений психологічний тиск на спортсменів, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Чемпіон".

Читайте також:

Колишня українська лижниця Богдана Мацьоцька розповіхала, чому додатковий інтерес викликають і гучні імена. Повернення травмованої Ліндсі Вонн активно обговорюється в контексті медичних ризиків та можливого впливу на результат, а фаворити Ігор отримують як спортивну, так і ментальну перевагу через знайомі траси в Італії.

Богдана Мацьоцька
Українська спортсменка Богдана Мацьоцька. Фото: Facebook

Чому українська команда опинилася в центрі уваги

Окрема увага прикута до ситуації в збірній України. Перед стартом Олімпіади розгорівся скандал навколо вибору складу чоловічої команди, коли федерація відмовилася від одного з підготовлених спортсменів, Тараса Філяка, на користь Дмитра Шепюка. Це рішення викликало широкий резонанс та питання щодо психологічної готовності команди до старту на тлі суспільного тиску.

Богдана Мацьоцька звернула увагу на резонансну ситуацію в чоловічій збірній України, яка виникла перед стартом Олімпіади. За її словами, підготовка одного зі спортсменів тривала планово та стабільно, проте підсумкове рішення федерації виявилося іншим, що неминуче створило додатковий психологічний тиск.

Мацьоцька підкреслила, що в умовах Олімпіади подібні моменти можуть зіграти ключову роль, оскільки відповідальність та увага з боку країни багаторазово посилюються.

У гірськолижному спорті на Олімпіаді-2026 буде розіграно 10 комплектів нагород, по п'ять у чоловіків та жінок.

Нагадаємо, один із лідерів збірної України Віталій Мандзин ледь не отримав травму перед стартом Олімпійських ігор.

Біатлоністка Олександра Меркушина пояснила, з яким настроєм приїхала на дебютний для себе головний турнір чотириріччя.

