Главная Олимпиада Украинцы 7 февраля сразятся за медали в скоростном спуске и скиатлоне

Украинцы 7 февраля сразятся за медали в скоростном спуске и скиатлоне

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 09:18
Олимпиада-2026. День 1 — в каких дисциплинах стартуют украинцы
Дмитрий Шепьюк. Фото: Reuters

На Олимпийских играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо 7 февраля начнется первый официальный соревновательный день. Именно в этот день будут разыграны первые комплекты медалей, на два из которых будут претендовать украинские спортсмены.

Представители Украины выступят в четырех дисциплинах, сообщил портал Новини.LIVE.

Андрей Мандзий
Андрей Мандзий. Фото: Reuters

День 1 — в каких дисциплинах выступят украинцы

Соревновательный день для Украины стартует с фристайла. В 11:30 в квалификации женского слоупстайла выступит Катерина Коцар, которая будет соревноваться в первой квалификационной группе. Вторая попытка для украинки запланирована на 12:35.

Параллельно борьбу за высокие места начнет горнолыжник Дмитрий Шепюк. В 12:30 он выйдет на трассу в скоростном спуске — одной из самых сложных и опасных дисциплин программы.

После обеда на дистанцию выйдут украинские лыжницы. В 14:00 состоится женский скиатлон 10 км + 10 км, в котором Украину будут представлять сразу четыре спортсменки — Анастасия Никон, София Шкатула, Дарья Мигаль и Елизавета Ноприенко. Это одна из самых выносливых дисциплин, где ключевую роль играют тактика и способность держать темп на второй половине дистанции.

Вечерняя программа будет посвящена санному спорту. В 14:30 запланирована официальная тренировка женских одиночек, а в 18:00 стартует первый заезд мужских одиночек. В нем Украину представят Андрей Мандзий и Антон Дукач.

Напомним, ранее на церемонии открытия Олимпийских игр на параде команд прошлась сборная Украины.

Также мы показали, как прошла церемония открытия главного зимнего турнира.

Олимпийские игры-2026 Катерина Коцар Андрей Мандзий Дмитрий Шепьюк Антон Дукач
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
