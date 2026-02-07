Українка Коцар відкрила Олімпіаду історичним виступом

Українська спортсменка стартувала з рекорду на Олімпіаді
Збірна України відкрила Зимові Олімпійські ігри історичним виступом у фристайлі. Українська спортсменка Катерина Коцар вперше представила країну одразу у двох олімпійських дисциплінах.
Коцар взяла участь у слоупстайлі та біг-ейрі, що раніше не вдавалося жодному українцю, повідомляє портал Новини.LIVE.
Молода 25-річна киянка дебютувала в слоупстайлі, де після першого заїзду показала результат 36,03 бала та посіла проміжне 13-те місце. Під час спроби Катерина Коцар припустилася декількох технічних помилок, в одному з елементів торкнулася снігу рукою під час приземлення і була змушена екстрено утримувати рівновагу, що позначилося на оцінці суддів.
Старт Коцар уже став знаковим для України
У другій спробі українка покращила виступ, проте результату 50,78 бала виявилося недостатньо для виходу у фінал. У підсумку Катерина посіла 14-те місце. Наступний старт Коцар відбудеться в неділю, 8 лютого, коли вона виступить у кваліфікації біг-ейру.
Вихід Катерини Коцар на олімпійський старт уже став подією для українського спорту. За підсумками кваліфікаційного циклу 2024-2026 років вона посіла 17-ме місце у світовому рейтингу та стала єдиною представницею України, яка виконала нормативи одразу в слоупстайлі та біг-ейрі.
У грудні 2025 року Коцар виборола срібло етапу Кубка світу з біг-ейру в Стімбоуті, принісши Україні першу в історії медаль Кубка світу в цій дисципліні й остаточно закріпивши за собою олімпійську ліцензію.
Нагадаємо, зірка збірної України з біатлону пропустить перший старт на Оліпіаді в Італії.
Незадовго до початку Ігор-2026 в українській команді стався розбрат через путівки на Оліпіаду.
Читайте Новини.LIVE!