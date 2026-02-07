Українка Коцар відкрила Олімпіаду історичним виступом

Катерина Коцар після виступу. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Збірна України відкрила Зимові Олімпійські ігри історичним виступом у фристайлі. Українська спортсменка Катерина Коцар вперше представила країну одразу у двох олімпійських дисциплінах.

Коцар взяла участь у слоупстайлі та біг-ейрі, що раніше не вдавалося жодному українцю, повідомляє портал Новини.LIVE.

Молода 25-річна киянка дебютувала в слоупстайлі, де після першого заїзду показала результат 36,03 бала та посіла проміжне 13-те місце. Під час спроби Катерина Коцар припустилася декількох технічних помилок, в одному з елементів торкнулася снігу рукою під час приземлення і була змушена екстрено утримувати рівновагу, що позначилося на оцінці суддів.

Катерина Коцар виконує технічний елемент. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Старт Коцар уже став знаковим для України

У другій спробі українка покращила виступ, проте результату 50,78 бала виявилося недостатньо для виходу у фінал. У підсумку Катерина посіла 14-те місце. Наступний старт Коцар відбудеться в неділю, 8 лютого, коли вона виступить у кваліфікації біг-ейру.

Катерина Коцар у звичайному житті. Фото: instagram.com/katia_kotsar

Вихід Катерини Коцар на олімпійський старт уже став подією для українського спорту. За підсумками кваліфікаційного циклу 2024-2026 років вона посіла 17-ме місце у світовому рейтингу та стала єдиною представницею України, яка виконала нормативи одразу в слоупстайлі та біг-ейрі.

У грудні 2025 року Коцар виборола срібло етапу Кубка світу з біг-ейру в Стімбоуті, принісши Україні першу в історії медаль Кубка світу в цій дисципліні й остаточно закріпивши за собою олімпійську ліцензію.

