Головна Олімпіада Легенда збірної України не виступить на старті Олімпіади-2026 — що відомо

Легенда збірної України не виступить на старті Олімпіади-2026 — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 10:46
Джима пропустить першу біатлонну гонку Олімпіади-2026
Юлія Джима (зліва) з медаллю. Фото: instagram.com/juliya_dzhyma/

У тренерському штабі збірної України з біатлону підтвердили, що багаторічний лідер команди Юлія Джима не увійде до складу на змішану естафету. Саме ця гонка стане першою біатлонною дисципліною на зимових Олімпійських іграх 2026 року.

Досвідчена спортсменка ще не встигла набрати оптимальну форму в нинішньому сезоні, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

Читайте також:

Як повідомив головний тренер збірної України Микола Зоц, олімпійський старт для Юлії Джими заплановано в індивідуальних перегонах, які відбудуться в середу, 11 лютого. Підготовка спортсменки від самого початку вибудовувалася з прицілом на цю дистанцію.

Юлия Джима
Юлія Джима під час гонки. Фото: instagram.com/juliya_dzhyma/

Чому збірна змінила плани перед першою гонкою

У тренерському штабі вважають індивідуальну гонку найбільш підходящою для Джими з урахуванням її досвіду та специфіки підготовки. Також враховувався той факт, що біатлоністка лише нещодавно розпочала сезон, пропустивши його старт через перелом пальця.

"На сто відсотків можу сказати, що вона не розглядається на цю естафету. Юлія готуватиметься саме до індивідуальної гонки, це її коронна дистанція. Ми хочемо, щоб вона підійшла до старту в оптимальному стані", — пояснив Зоц.

Юлія Джима вчетверте в кар'єрі виступить на Олімпіаді. У її активі "золото" 2014 року, а на момент старту Ігор-2026 українській біатлоністці 35 років.

Нагадаємо, олімпійська збірна України приємно здивувала на церемонії відкриття Ігор-2026 в Італії.

В українській олімпійській національній команді виник неприємний скандал напередодні головного турніру чотириріччя.

спорт Біатлон Збірна України з біатлону Юлія Джима Олімпійська збірна України Олімпійські ігри-2026
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
