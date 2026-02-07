Видео
Главная Олимпиада Легенда сборной Украины не выступит на старте Олимпиады-2026 — что известно

Легенда сборной Украины не выступит на старте Олимпиады-2026 — что известно

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 10:46
Джима пропустит первую биатлонную гонку Олимпиады-2026
Юлия Джима (слева) с медалью. Фото: instagram.com/juliya_dzhyma/

В тренерском штабе сборной Украины по биатлону подтвердили, что многолетний лидер команды Юлия Джима не войдет в состав на смешанную эстафету. Именно эта гонка станет первой биатлонной дисциплиной на зимних Олимпийских играх 2026 года. 

Опытная спортсменка еще не успела набрать оптимальную форму в нынешнем сезоне, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт". 

Читайте также:

Как сообщил главный тренер сборной Украины Николай Зоц, олимпийский старт для Юлии Джимы запланирован в индивидуальной гонке, которая состоится в среду, 11 февраля. Подготовка спортсменки изначально выстраивалась с прицелом на эту дистанцию. 

Юлия Джима
Юлия Джима во время гонки. Фото: instagram.com/juliya_dzhyma/

Почему сборная изменила планы перед первой гонкой

В тренерском штабе считают индивидуальную гонку наиболее подходящей для Джимы с учетом ее опыта и специфики подготовки. Также учитывался тот факт, что биатлонистка лишь недавно начала сезон, пропустив его старт из-за перелома пальца.

"На сто процентов могу сказать, что она не рассматривается на эту эстафету. Юлия будет готовиться именно к индивидуальной гонке, это ее коронная дистанция. Мы хотим, чтобы она подошла к старту в оптимальном состоянии", — объяснил Зоц.

Юлия Джима в четвертый раз в карьере выступит на Олимпиаде. В ее активе "золото" 2014 года, а на момент старта Игр-2026 украинской биатлонистке 35 лет.  

Напомним, олимпийская сборная Украины приятно удивила на церемонии открытия Игр-2026 в Италии. 

В украинской олимпийской национальной команде возник неприятный скандал накануне главного турнира четырехлетия. 

Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
