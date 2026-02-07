Украинка Коцар открыла Олимпиаду историческим выступлением

Екатерина Коцар после выступления. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Сборная Украины открыла Зимние Олимпийские игры историческим выступлением во фристайле. Украинская спортсменка Екатерина Коцар впервые представила страну сразу в двух олимпийских дисциплинах.

Коцар приняла участие в слоупстайле и биг-эйре, что ранее не удавалось ни одному украинцу, сообщает портал Новини.LIVE.

Молодая 25-летняя киевлянка дебютировала в слоупстайле, где после первого заезда показала результат 36,03 балла и заняла промежуточное 13-е место. Во время попытки Екатерина Коцар допустила несколько технических помарок, в одном из элементов коснулась снега рукой при приземлении и была вынуждена экстренно удерживать равновесие, что отразилось на оценке судей.

Екатерина Коцар выполняет технический элемент. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Старт Коцар уже стал знаковым для Украины

Во второй попытке украинка улучшила выступление, однако результата 50,78 балла оказалось недостаточно для выхода в финал. В итоге Екатерина заняла 14-е место. Следующий старт Коцар состоится в воскресенье, 8 февраля, когда она выступит в квалификации биг-эйра.

Екатерина Коцар в обычной жизни. Фото: instagram.com/katia_kotsar

Выход Екатерины Коцар на олимпийский старт уже стал событием для украинского спорта. По итогам квалификационного цикла 2024–2026 годов она заняла 17-е место в мировом рейтинге и стала единственной представительницей Украины, выполнившей нормативы сразу в слоупстайле и биг-эйре.

В декабре 2025 года Коцар завоевала серебро этапа Кубка мира по биг-эйру в Стимбоуте, принеся Украине первую в истории медаль Кубка мира в этой дисциплине и окончательно закрепив за собой олимпийскую лицензию.

