Главная Олимпиада Украинская спортсменка стартовала с рекорда на Олимпиаде

Украинская спортсменка стартовала с рекорда на Олимпиаде

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 14:07
Украинка Коцар открыла Олимпиаду историческим выступлением
Екатерина Коцар после выступления. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Сборная Украины открыла Зимние Олимпийские игры историческим выступлением во фристайле. Украинская спортсменка Екатерина Коцар впервые представила страну сразу в двух олимпийских дисциплинах. 

Коцар приняла участие в слоупстайле и биг-эйре, что ранее не удавалось ни одному украинцу, сообщает портал Новини.LIVE.

Молодая 25-летняя киевлянка дебютировала в слоупстайле, где после первого заезда показала результат 36,03 балла и заняла промежуточное 13-е место. Во время попытки Екатерина Коцар допустила несколько технических помарок, в одном из элементов коснулась снега рукой при приземлении и была вынуждена экстренно удерживать равновесие, что отразилось на оценке судей. 

Екатерина Коцар
Екатерина Коцар выполняет технический элемент. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Старт Коцар уже стал знаковым для Украины

Во второй попытке украинка улучшила выступление, однако результата 50,78 балла оказалось недостаточно для выхода в финал. В итоге Екатерина заняла 14-е место. Следующий старт Коцар состоится в воскресенье, 8 февраля, когда она выступит в квалификации биг-эйра. 

Екатерина Коцар
Екатерина Коцар в обычной жизни. Фото: instagram.com/katia_kotsar

Выход Екатерины Коцар на олимпийский старт уже стал событием для украинского спорта. По итогам квалификационного цикла 2024–2026 годов она заняла 17-е место в мировом рейтинге и стала единственной представительницей Украины, выполнившей нормативы сразу в слоупстайле и биг-эйре.

В декабре 2025 года Коцар завоевала серебро этапа Кубка мира по биг-эйру в Стимбоуте, принеся Украине первую в истории медаль Кубка мира в этой дисциплине и окончательно закрепив за собой олимпийскую лицензию. 

Напомним, звезда сборной Украины по биатлону пропустит первый старт на Олипиаде в Италии. 

Незадолго до начала Игр-2026 в украинской команде произошел раздор из-за путевок на Олипиаду. 

спорт Олимпийская сборная Украины Фристайл Олимпийские игры-2026 Катерина Коцар
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
