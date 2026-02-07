Украинка Коцар открыла Олимпиаду историческим выступлением

Украинская спортсменка стартовала с рекорда на Олимпиаде
Сборная Украины открыла Зимние Олимпийские игры историческим выступлением во фристайле. Украинская спортсменка Екатерина Коцар впервые представила страну сразу в двух олимпийских дисциплинах.
Коцар приняла участие в слоупстайле и биг-эйре, что ранее не удавалось ни одному украинцу, сообщает портал Новини.LIVE.
Молодая 25-летняя киевлянка дебютировала в слоупстайле, где после первого заезда показала результат 36,03 балла и заняла промежуточное 13-е место. Во время попытки Екатерина Коцар допустила несколько технических помарок, в одном из элементов коснулась снега рукой при приземлении и была вынуждена экстренно удерживать равновесие, что отразилось на оценке судей.
Старт Коцар уже стал знаковым для Украины
Во второй попытке украинка улучшила выступление, однако результата 50,78 балла оказалось недостаточно для выхода в финал. В итоге Екатерина заняла 14-е место. Следующий старт Коцар состоится в воскресенье, 8 февраля, когда она выступит в квалификации биг-эйра.
Выход Екатерины Коцар на олимпийский старт уже стал событием для украинского спорта. По итогам квалификационного цикла 2024–2026 годов она заняла 17-е место в мировом рейтинге и стала единственной представительницей Украины, выполнившей нормативы сразу в слоупстайле и биг-эйре.
В декабре 2025 года Коцар завоевала серебро этапа Кубка мира по биг-эйру в Стимбоуте, принеся Украине первую в истории медаль Кубка мира в этой дисциплине и окончательно закрепив за собой олимпийскую лицензию.
Напомним, звезда сборной Украины по биатлону пропустит первый старт на Олипиаде в Италии.
Незадолго до начала Игр-2026 в украинской команде произошел раздор из-за путевок на Олипиаду.
