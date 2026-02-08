Украина без медалей после первого соревновательного дня Олимпиады-2026

Екатерина Коцар после выступления. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

На Олимпийских играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо состоялся первый соревновательный день. В программе приняли участие украинские спортсмены.

По состоянию на данный момент сборная Украины еще не получила медалей, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Андрей Мандзий. Фото: Reuters

Выступление украинцев в первый день Олимпиады

Представители Украины выступили в четырех дисциплинах - горнолыжном спорте, фристайле, лыжных гонках и санном спорте.

В скоростном спуске среди мужчин Украину представлял Дмитрий Шепюк. Украинец преодолел дистанцию за 2:00.11 и занял 33-е место. Еще двое спортсменов в финале не смогли финишировать. Олимпийское золото в даунгилле получил швейцарец Франьйо фон Альмен.

Дмитрий Шепюк. Фото: Reuters

В квалификации женского слоупстайла по фристайлу выступила Екатерина Коцар. Во второй попытке украинка получила 50,78 балла, однако этого результата оказалось недостаточно для выхода в финал — 14-е место и непопадание в Топ-12. В то же время Коцар продолжит выступления на Играх в своей основной дисциплине — бигэйре.

Неудачно для украинок сложились соревнования в лыжном скиатлоне 10 км + 10 км. Анастасия Никон, Дарья Мигаль, София Шкатула и Елизавета Ноприенко боролись за высокие места, однако все четыре спортсменки были сняты с дистанции как круговые. Чемпионкой стала шведка Фрида Карлссон.

Лучшие промежуточные результаты Украина показала в санном спорте. После двух заездов в одиночках Антон Дукач и Андрей Мандзий сохраняют шансы на высокие позиции. В первой попытке Дукач показал 13-й результат, Мандзий — 16-й. Во втором заезде оба украинца улучшили время, и в общем зачете Антон идет 12-м, а Андрей — 14-м. Решающие два заезда состоятся в воскресенье, 8 февраля.

Напомним, ранее украинская спортсменка стартовала с рекордом на Олимпиаде.

Также ранее Владислав Гераскевич рассказал, чем готовят в Олимпийской деревне.