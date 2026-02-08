Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Украинцы завершили выступления в первый день Олимпиады-2026

Украинцы завершили выступления в первый день Олимпиады-2026

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 00:02
Украина без медалей после первого соревновательного дня Олимпиады-2026
Екатерина Коцар после выступления. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

На Олимпийских играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо состоялся первый соревновательный день. В программе приняли участие украинские спортсмены.

По состоянию на данный момент сборная Украины еще не получила медалей, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Андрей Мандзий
Андрей Мандзий. Фото: Reuters

Выступление украинцев в первый день Олимпиады

Представители Украины выступили в четырех дисциплинах - горнолыжном спорте, фристайле, лыжных гонках и санном спорте.

В скоростном спуске среди мужчин Украину представлял Дмитрий Шепюк. Украинец преодолел дистанцию за 2:00.11 и занял 33-е место. Еще двое спортсменов в финале не смогли финишировать. Олимпийское золото в даунгилле получил швейцарец Франьйо фон Альмен.

Дмитрий Шепьюк
Дмитрий Шепюк. Фото: Reuters

В квалификации женского слоупстайла по фристайлу выступила Екатерина Коцар. Во второй попытке украинка получила 50,78 балла, однако этого результата оказалось недостаточно для выхода в финал — 14-е место и непопадание в Топ-12. В то же время Коцар продолжит выступления на Играх в своей основной дисциплине — бигэйре.

Неудачно для украинок сложились соревнования в лыжном скиатлоне 10 км + 10 км. Анастасия Никон, Дарья Мигаль, София Шкатула и Елизавета Ноприенко боролись за высокие места, однако все четыре спортсменки были сняты с дистанции как круговые. Чемпионкой стала шведка Фрида Карлссон.

Лучшие промежуточные результаты Украина показала в санном спорте. После двух заездов в одиночках Антон Дукач и Андрей Мандзий сохраняют шансы на высокие позиции. В первой попытке Дукач показал 13-й результат, Мандзий — 16-й. Во втором заезде оба украинца улучшили время, и в общем зачете Антон идет 12-м, а Андрей — 14-м. Решающие два заезда состоятся в воскресенье, 8 февраля.

Напомним, ранее украинская спортсменка стартовала с рекордом на Олимпиаде.

Также ранее Владислав Гераскевич рассказал, чем готовят в Олимпийской деревне.

Олимпийские игры-2026 Катерина Коцар Андрей Мандзий Дмитрий Шепьюк Антон Дукач
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации