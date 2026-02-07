Гераскевич розкрив деталі харчування та життя збірної України в Італії

Гераскевич розповів, як та чим на Олімпіаді годують спортсменів
Український скелетоніст Владислав Гераскевич, який є прапороносцем збірної України на Зимових Олімпійських іграх, розповів про повсякденні умови життя спортсменів в олімпійському селищі.
Особливу увагу він приділив організації харчування, яка відіграє ключову роль у підтримці форми під час змагань, повідомляє портал Новини.LIVE.
За словами Владислава Гераскевича, у їдальні передбачено кілька зон із різним асортиментом: від напоїв та гарячих страв до свіжих овочів, фруктів і риби. Меню орієнтоване переважно на італійську кухню, проте представлені й страви інших європейських напрямків, що дає змогу спортсменам гнучко підбирати раціон під тренувальні навантаження.
Як українці адаптувалися до умов у селі
У перші дні після заїзду у збірної виникали певні складнощі, пов'язані з логістикою та організаційними моментами. Проте з часом система харчування була доопрацьована, і зараз умови дозволяють спортсменам без зайвого стресу концентруватися на підготовці та стартах.
"Вибору тут справді достатньо, щоб підтримувати хорошу фізичну форму. У перші дні було трохи складніше, але потім організацію покращили. Зараз жодних серйозних нарікань у спортсменів немає", — розповів Гераскевич.
Прапороносець збірної України розпочне виступ на Олімпіаді в змаганнях зі скелетону в суботу, 8 лютого. Саме цього дня заплановані перші заїзди чоловічого турніру.
