Гераскевич розповів, як та чим на Олімпіаді годують спортсменів

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 19:23
Гераскевич розкрив деталі харчування та життя збірної України в Італії
Владислав Гераскевич на Олімпійських іграх. Фото: Leonhard Foeger

Український скелетоніст Владислав Гераскевич, який є прапороносцем збірної України на Зимових Олімпійських іграх, розповів про повсякденні умови життя спортсменів в олімпійському селищі.

Особливу увагу він приділив організації харчування, яка відіграє ключову роль у підтримці форми під час змагань, повідомляє портал Новини.LIVE.

Як українці адаптувалися до умов у селі

У перші дні після заїзду у збірної виникали певні складнощі, пов'язані з логістикою та організаційними моментами. Проте з часом система харчування була доопрацьована, і зараз умови дозволяють спортсменам без зайвого стресу концентруватися на підготовці та стартах.

"Вибору тут справді достатньо, щоб підтримувати хорошу фізичну форму. У перші дні було трохи складніше, але потім організацію покращили. Зараз жодних серйозних нарікань у спортсменів немає", — розповів Гераскевич.

Прапороносець збірної України розпочне виступ на Олімпіаді в змаганнях зі скелетону в суботу, 8 лютого. Саме цього дня заплановані перші заїзди чоловічого турніру.

Нагадаємо, перед стартом Ігор-2026 у складі олімпійської збірної України сталася неприємна ситуація.

Керівництво МОК пішло на конфлікт із відомою спортсменкою, якій не дали зробити заяву на ОІ-2026.

спорт Олімпійська збірна України Олімпійські ігри-2026 Скелетон Владислав Гераскевич
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
