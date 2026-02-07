Гераскевич раскрыл детали питания и жизни сборной Украины в Италии

Владислав Гераскевич на Олимпийских играх. Фото: Leonhard Foeger

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, который является знаменосцем сборной Украины на Зимних Олимпийских играх, рассказал о повседневных условиях жизни спортсменов в олимпийской деревне.

Особое внимание он уделил организации питания, которая играет ключевую роль в поддержании формы во время соревнований, сообщает портал Новини.LIVE.

По словам Владислава Гераскевича, в столовой предусмотрено несколько зон с различным ассортиментом: от напитков и горячих блюд до свежих овощей, фруктов и рыбы. Меню ориентировано преимущественно на итальянскую кухню, однако представлены и блюда других европейских направлений, что позволяет спортсменам гибко подбирать рацион под тренировочные нагрузки.

Как украинцы адаптировались к условиям в деревне

В первые дни после заезда у сборной возникали определенные сложности, связанные с логистикой и организационными моментами. Однако со временем система питания была доработана, и сейчас условия позволяют спортсменам без лишнего стресса концентрироваться на подготовке и стартах.

"Выбора здесь действительно достаточно, чтобы поддерживать хорошую физическую форму. В первые дни было немного сложнее, но затем организацию улучшили. Сейчас никаких серьезных нареканий у спортсменов нет", — рассказал Гераскевич.

Знаменосец сборной Украины начнет выступление на Олимпиаде в соревнованиях по скелетону в субботу, 8 февраля. Именно в этот день запланированы первые заезды мужского турнира.

Напомним, перед стартом Игр-2026 в составе олимпийской сборной Украины произошла неприятная ситуация.

Руководство МОК пошло на конфликт с известной спортсменкой, которой не дали сделать заявление на ОИ-2026.