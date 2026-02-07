Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Гераскевич рассказал, как и чем на Олимпиаде кормят спортсменов

Гераскевич рассказал, как и чем на Олимпиаде кормят спортсменов

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 19:23
Гераскевич раскрыл детали питания и жизни сборной Украины в Италии
Владислав Гераскевич на Олимпийских играх. Фото: Leonhard Foeger

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, который является знаменосцем сборной Украины на Зимних Олимпийских играх, рассказал о повседневных условиях жизни спортсменов в олимпийской деревне.

Особое внимание он уделил организации питания, которая играет ключевую роль в поддержании формы во время соревнований, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

По словам Владислава Гераскевича, в столовой предусмотрено несколько зон с различным ассортиментом: от напитков и горячих блюд до свежих овощей, фруктов и рыбы. Меню ориентировано преимущественно на итальянскую кухню, однако представлены и блюда других европейских направлений, что позволяет спортсменам гибко подбирать рацион под тренировочные нагрузки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как украинцы адаптировались к условиям в деревне

В первые дни после заезда у сборной возникали определенные сложности, связанные с логистикой и организационными моментами. Однако со временем система питания была доработана, и сейчас условия позволяют спортсменам без лишнего стресса концентрироваться на подготовке и стартах.

"Выбора здесь действительно достаточно, чтобы поддерживать хорошую физическую форму. В первые дни было немного сложнее, но затем организацию улучшили. Сейчас никаких серьезных нареканий у спортсменов нет", — рассказал Гераскевич. 

Знаменосец сборной Украины начнет выступление на Олимпиаде в соревнованиях по скелетону в субботу, 8 февраля. Именно в этот день запланированы первые заезды мужского турнира. 

Напомним, перед стартом Игр-2026 в составе олимпийской сборной Украины произошла неприятная ситуация

Руководство МОК пошло на конфликт с известной спортсменкой, которой не дали сделать заявление на ОИ-2026. 

спорт Олимпийская сборная Украины Олимпийские игры-2026 Скелетон Владислав Гераскевич
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации