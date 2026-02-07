На Олимпиаде-2026 произошел конфликт МОК и известной спортсменки

Йозефина Шльорб во время турнира. Фото: Matthew Stockman — International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

Международный олимпийский комитет запретил немецкой спортсменке Йозефине Шльорб выступать на Олимпийских играх в привычных для нее коньках. Причиной стали надписи "Ненависть — не мнение" и "Дискриминация — преступление".

Экипировка Йозефины давно украшена этими надписями, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Bild.

В МОК объяснили свое решение ссылкой на Правило 50 Олимпийской хартии, которое запрещает любые политические заявления во время соревнований. Согласно позиции комитета, даже подобные формулировки подпадают под ограничения, действующие на олимпийских аренах.

Йозефина Шльорб во время тренировки. Фото: instagram.com/josi_shlb/

Почему компромисс оказался невозможен

Как стало известно, Йозефина Шльорб заранее обращалась в Немецкий олимпийский спортивный союз за разъяснениями и ожидала ответа от МОК почти полгода. Даже вариант с частичным закрытием надписей был отклонен. В комитете сочли, что это могло бы вызвать дополнительные вопросы о первоначальном содержании экипировки.

В итоге спортсменке пришлось разработать новый дизайн коньков специально под Олимпиаду. Вместо прежних слоганов на экипировке появилась карта мира со словом "Уважай", выполненная в разных цветах. Этот вариант был согласован и окончательно утвержден МОК, что позволило Шльорб сохранить участие в зимних Играх в Милане.

