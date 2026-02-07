Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада МОК категорически запретил известной спортсменке выразить протест

МОК категорически запретил известной спортсменке выразить протест

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 13:07
На Олимпиаде-2026 произошел конфликт МОК и известной спортсменки
Йозефина Шльорб во время турнира. Фото: Matthew Stockman — International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

Международный олимпийский комитет запретил немецкой спортсменке Йозефине Шльорб выступать на Олимпийских играх в привычных для нее коньках. Причиной стали надписи "Ненависть — не мнение" и "Дискриминация — преступление".

Экипировка Йозефины давно украшена этими надписями, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Bild

Реклама
Читайте также:

В МОК объяснили свое решение ссылкой на Правило 50 Олимпийской хартии, которое запрещает любые политические заявления во время соревнований. Согласно позиции комитета, даже подобные формулировки подпадают под ограничения, действующие на олимпийских аренах. 

Йозефина Шльорб
Йозефина Шльорб во время тренировки. Фото: instagram.com/josi_shlb/

Почему компромисс оказался невозможен

Как стало известно, Йозефина Шльорб заранее обращалась в Немецкий олимпийский спортивный союз за разъяснениями и ожидала ответа от МОК почти полгода. Даже вариант с частичным закрытием надписей был отклонен. В комитете сочли, что это могло бы вызвать дополнительные вопросы о первоначальном содержании экипировки. 

В итоге спортсменке пришлось разработать новый дизайн коньков специально под Олимпиаду. Вместо прежних слоганов на экипировке появилась карта мира со словом "Уважай", выполненная в разных цветах. Этот вариант был согласован и окончательно утвержден МОК, что позволило Шльорб сохранить участие в зимних Играх в Милане. 

Напомним, в олимпийском сборной Украины возникли серьезные разбирательства накануне старта Игр-2026. 

Украинские спортсмены не разочаровали во время презентации команды на церемонии открытия Олимпиады. 

спорт МОК Олимпийские игры-2026 Конькобежный спорт Йозефина Шльорб Олимпийская сборная Германии
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации