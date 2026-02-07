Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада МОК категорично заборонив відомій спортсменці висловити протест

МОК категорично заборонив відомій спортсменці висловити протест

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 13:07
На Олімпіаді-2026 стався конфлікт МОК та відомої спортсменки
Йозефіна Шльорб під час турніру. Фото: Matthew Stockman — International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

Міжнародний олімпійський комітет заборонив німецькій спортсменці Йозефіні Шльорб виступати на Олімпійських іграх у звичних для неї ковзанах. Причиною стали написи "Ненависть — не думка" та "Дискримінація — злочин".

Екіпірування Йозефіни давно прикрашене цими написами, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Bild.

Реклама
Читайте також:

У МОК пояснили своє рішення посиланням на Правило 50 Олімпійської хартії, яке забороняє будь-які політичні заяви під час змагань. Згідно з позицією комітету, навіть подібні формулювання підпадають під обмеження, що діють на олімпійських аренах.

Йозефина Шльорб
Йозефіна Шльорб під час тренування. Фото: instagram.com/josi_shlb/

Чому компроміс виявився неможливим

Як стало відомо, Йозефіна Шльорб заздалегідь зверталася до Німецького олімпійського спортивного союзу за роз'ясненнями та чекала відповіді від МОК майже півроку. Навіть варіант із частковим закриттям написів було відхилено. У комітеті вирішили, що це могло б викликати додаткові запитання про первісний зміст екіпіровки.

У підсумку спортсменці довелося розробити новий дизайн ковзанів спеціально під Олімпіаду. Замість колишніх слоганів на екіпіровці з'явилася карта світу зі словом "Поважай", виконана в різних кольорах. Цей варіант був узгоджений та остаточно затверджений МОК, що дало змогу Шльорб зберегти участь у зимових Іграх у Мілані.

Нагадаємо, в олімпійській збірній України виникли серйозні суперечки напередодні старту Ігор-2026.

Українські спортсмени не розчарували під час презентації команди на церемонії відкриття Олімпіади.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт МОК Олімпійські ігри-2026 Ковзанярський спорт Йозефіна Шльорб Олімпійська збірна Німеччини
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації