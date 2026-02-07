На Олімпіаді-2026 стався конфлікт МОК та відомої спортсменки

Йозефіна Шльорб під час турніру. Фото: Matthew Stockman — International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

Міжнародний олімпійський комітет заборонив німецькій спортсменці Йозефіні Шльорб виступати на Олімпійських іграх у звичних для неї ковзанах. Причиною стали написи "Ненависть — не думка" та "Дискримінація — злочин".

Екіпірування Йозефіни давно прикрашене цими написами, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Bild.

У МОК пояснили своє рішення посиланням на Правило 50 Олімпійської хартії, яке забороняє будь-які політичні заяви під час змагань. Згідно з позицією комітету, навіть подібні формулювання підпадають під обмеження, що діють на олімпійських аренах.

Йозефіна Шльорб під час тренування. Фото: instagram.com/josi_shlb/

Чому компроміс виявився неможливим

Як стало відомо, Йозефіна Шльорб заздалегідь зверталася до Німецького олімпійського спортивного союзу за роз'ясненнями та чекала відповіді від МОК майже півроку. Навіть варіант із частковим закриттям написів було відхилено. У комітеті вирішили, що це могло б викликати додаткові запитання про первісний зміст екіпіровки.

У підсумку спортсменці довелося розробити новий дизайн ковзанів спеціально під Олімпіаду. Замість колишніх слоганів на екіпіровці з'явилася карта світу зі словом "Поважай", виконана в різних кольорах. Цей варіант був узгоджений та остаточно затверджений МОК, що дало змогу Шльорб зберегти участь у зимових Іграх у Мілані.

