Україна
Українські лижники досягли рекордного результату на Олімпійських іграх

Українські лижники досягли рекордного результату на Олімпійських іграх

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 15:59
Українські лижники вперше за 16 років фінішували в скіатлоні на Олімпіаді
Олександр Лісогор. Фото: Getty Images

В другий день Олімпійських ігор-2026 стартували українські лижники. Олександр Лісогор та та Дмитро Драгун виступили в скіатлоні на 20 км (10 км класичним стилем + 10 км вільним).

Українці досягли кращого результату за останні 16 років, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Дмитрий Драгун
Дмитро Драгун. Фото: Getty Images

Лісгор та Драгун фінішували

Олімпійським чемпіоном у чоловічому скіатлоні став легендарний норвежець Йоганнес Клебо.

Норвезький лижник вирішив долю гонки на заключних метрах дистанції, відірвавшись від групи суперників і впевнено фінішувавши першим. Для Клебо це шоста золота олімпійська медаль у кар’єрі та перше золото саме в скіатлоні.

Для України ця гонка також має історичне значення. Українські лижники вперше за 16 років фінішували в чоловічому скіатлоні на Олімпійських іграх. Олександр Лісогор посів 53-тє місце, Дмитро Драгун завершив дистанцію 59-м.

Востаннє українці доходили до фінішу в цій дисципліні ще на Іграх у Ванкувері-2010, де виступали Роман Лейбюк і Олександр Пуцков. Після цього збірна України або не стартувала в скіатлоні, або не завершувала гонку: у 2014 році українці не змагалися, у 2018-му Олексій Красовський був знятий з дистанції, а на Олімпіаді-2022 коловими стали Олексій Красовський і Руслан Перехода.

Нагадаємо, раніше ми повідомили, як збірна України показала себе в перший день Олімпіади.

Також стало відомо про розклад виступів збірної України на 8 лютого.

Лижний спорт олімпіада зимові види спорту Збірна України з лижних гонок Олімпійські легенди України
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
