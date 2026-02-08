Відео
Головна Олімпіада Олімпіада-2026 — в яких дисциплінах виступлять українці 8 лютого

Олімпіада-2026 — в яких дисциплінах виступлять українці 8 лютого

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 11:33
День 2 Олімпіади-2026: у яких дисциплінах виступлять українці 8 лютого
Дмитро Підручний. Фото: instagram.com/nordicfocus/

В Мілані та Кортіні-д’Ампеццо стартував другий змагальний день на Олімпійських іграх-2026. 8 лютого в Антхольці стартують біатлоністи.

Загалом, українці виступлять у п'яті дисциплінах в другий день Олімпіади, повідомив портал Новини.LIVE.

Аннамари Данча
Аннамарі Данча. Фото: Reuters

Українці в День 2 на ОІ-2026

Змагальний день для України розпочався зі сноубордингу. У паралельному гігантському слаломі серед жінок у кваліфікації та відбірковому заїзді стартувала Аннамарі Данча.

У гірськолижному спорті Україну представить Анастасія Шепіленко, яка вийде на старт у швидкісному спуску серед жінок.

Анастасия Шепиленко
Анастасія Шепіленко. Фото: Reuters

У лижних гонках відбудеться чоловічий скіатлон на 20 км (10 км класичним стилем + 10 км вільним). За Україну в цій дисципліні виступлять Олександр Лисогор та Дмитро Драгун.

У санному спорті в одиночних заїздах серед чоловіків третій заїзд проведуть Антон Дукач і Андрій Мандзій.

У другий день Олімпіади стартує й біатлон. Збірна України у складі Дмитра Підручного, Віталія Мандзина, Олени Городної та Олександри Меркушиної візьме участь у змішаній естафеті 4×6 км.

Нагадаємо, раніше стало відомо, чи виграла збірна України в перший день Олімпійських ігор-2026 хоч одну медаль.

Також в фристайлі українська спортсменка в перший день підкорила рекорд.

Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
