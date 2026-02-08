День 2 Олимпиады-2026: в каких дисциплинах выступят украинцы 8 февраля

Олимпиада-2026 — в каких дисциплинах выступят украинцы 8 февраля
В Милане и Кортине-д'Ампеццо стартовал второй соревновательный день на Олимпийских играх-2026. 8 февраля в Антхольце стартуют биатлонисты.
В общем, украинцы выступят в пяти дисциплинах во второй день Олимпиады, сообщил портал Новини.LIVE.
Украинцы в День 2 на ОИ-2026
Соревновательный день для Украины начался со сноубординга. В параллельном гигантском слаломе среди женщин в квалификации и отборочном заезде стартовала Аннамари Данча.
В горнолыжном спорте Украину представит Анастасия Шепиленко, которая выйдет на старт в скоростном спуске у женщин.
В лыжных гонках состоится мужской скиатлон на 20 км (10 км классическим стилем + 10 км свободным). За Украину в этой дисциплине выступят Александр Лысогор и Дмитрий Драгун.
В санном спорте в одиночных заездах среди мужчин третий заезд проведут Антон Дукач и Андрей Мандзий.
Во второй день Олимпиады стартует и биатлон. Сборная Украины в составе Дмитрия Пидручного, Виталия Мандзына, Елены Городной и Александры Меркушиной примет участие в смешанной эстафете 4×6 км.
