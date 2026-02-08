Видео
Олимпиада-2026 — в каких дисциплинах выступят украинцы 8 февраля

Олимпиада-2026 — в каких дисциплинах выступят украинцы 8 февраля

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 11:33
День 2 Олимпиады-2026: в каких дисциплинах выступят украинцы 8 февраля
Дмитрий Пидручный. Фото: instagram.com/nordicfocus/

В Милане и Кортине-д'Ампеццо стартовал второй соревновательный день на Олимпийских играх-2026. 8 февраля в Антхольце стартуют биатлонисты.

В общем, украинцы выступят в пяти дисциплинах во второй день Олимпиады, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Аннамари Данча
Аннамари Данча. Фото: Reuters

Украинцы в День 2 на ОИ-2026

Соревновательный день для Украины начался со сноубординга. В параллельном гигантском слаломе среди женщин в квалификации и отборочном заезде стартовала Аннамари Данча.

В горнолыжном спорте Украину представит Анастасия Шепиленко, которая выйдет на старт в скоростном спуске у женщин.

Анастасия Шепиленко
Анастасия Шепиленко. Фото: Reuters

В лыжных гонках состоится мужской скиатлон на 20 км (10 км классическим стилем + 10 км свободным). За Украину в этой дисциплине выступят Александр Лысогор и Дмитрий Драгун.

В санном спорте в одиночных заездах среди мужчин третий заезд проведут Антон Дукач и Андрей Мандзий.

Во второй день Олимпиады стартует и биатлон. Сборная Украины в составе Дмитрия Пидручного, Виталия Мандзына, Елены Городной и Александры Меркушиной примет участие в смешанной эстафете 4×6 км.

Напомним, ранее стало известно, выиграла ли сборная Украины в первый день Олимпийских игр-2026 хоть одну медаль.

Также в фристайле украинская спортсменка в первый день покорила рекорд.

Биатлон Дмитрий Пидручный Сборная Украины по биатлону Виталий Мандзын Олимпийские игры-2026
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
