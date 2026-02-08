Украинские лыжники впервые за 16 лет финишировали в скиатлоне на Олимпиаде

Александр Лисогор. Фото: Getty Images

Во второй день Олимпийских игр-2026 стартовали украинские лыжники. Александр Лисогор и и Дмитрий Драгун выступили в скиатлоне на 20 км (10 км классическим стилем + 10 км свободным).

Украинцы достигли лучшего результата за последние 16 лет, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Дмитрий Драгун. Фото: Getty Images

Лисгор и Драгун финишировали

Олимпийским чемпионом в мужском скиатлоне стал легендарный норвежец Йоханнес Клебо.

Норвежский лыжник решил судьбу гонки на заключительных метрах дистанции, оторвавшись от группы соперников и уверенно финишировав первым. Для Клебо это шестая золотая олимпийская медаль в карьере и первое золото именно в скиатлоне.

Для Украины эта гонка также имеет историческое значение. Украинские лыжники впервые за 16 лет финишировали в мужском скиатлоне на Олимпийских играх. Александр Лисогор занял 53-е место, Дмитрий Драгун завершил дистанцию 59-м.

Последний раз украинцы доходили до финиша в этой дисциплине еще на Играх в Ванкувере-2010, где выступали Роман Лейбюк и Александр Пуцков. После этого сборная Украины либо не стартовала в скиатлоне, либо не завершала гонку: в 2014 году украинцы не соревновались, в 2018-м Алексей Красовский был снят с дистанции, а на Олимпиаде-2022 колловыми стали Алексей Красовский и Руслан Перехода.

Напомним, ранее мы сообщили, как сборная Украины показала себя в первый день Олимпиады.

Также стало известно о расписании выступлений сборной Украины на 8 февраля.