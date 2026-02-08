Украина финишировала восьмой в смешанной эстафете по биатлону на ОИ-2026

Украина осталась без медалей в смешанной эстафете по биатлону
На Олимпийских играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо стартовали соревнования по биатлону. Первой гонкой стала смешанная эстафета.
По ее итогам сборная Украины осталась без медали, сообщил портал Новини.LIVE.
Как украинцы пробежали смешанную эстафету
Сборную Украины на первом этапе представлял капитан команды Дмитрий Пидручный, который передал эстафету Виталию Мандзыну. Вторую половину гонки бежали Елена Городна и Александра Меркушина.
Пидручный на своем этапе использовал четыре дополнительных патрона на двух огневых рубежах и после второй стрельбы шел 16-м. Впрочем, на дистанции он существенно прибавил и за круг отыграл пять позиций, передав эстафету на 11-м месте.
Мандзын сначала поднял команду на восьмую позицию, а благодаря идеальной стрельбе отыграл еще два места. После своего этапа он удерживал шестую позицию — самую высокую для Украины на протяжении всей гонки.
Третий этап провела Елена Городна. Украинка использовала лишь один дополнительный патрон и на протяжении большей части дистанции сохраняла шестое место, однако на заключительном круге пропустила вперед представительницу Австрии.
Александра Меркушина на своем этапе потеряла несколько позиций и на последней стрельбе использовала два дополнительных патрона. В то же время благодаря штрафным кругам у сборных Чехии и Латвии Украина смогла подняться в итоговом протоколе. Команда финишировала восьмой с отставанием 2 минуты 36,6 секунды.
Олимпийское золото в смешанной эстафете завоевала сборная Франции, которая на финише опередила хозяек Игр из Италии. Бронзовые награды завоевала сборная Германии.
Олимпийские игры-2026. Смешанная эстафета
-
Франция — 1:04:15.5 (0+7)
-
Италия — +25.8 (0+5)
-
Германия — +1:05.3 (1+3)
...
-
Украина — +2:36.6 (0+8)
Напомним, ранее украинские лыжники достигли исторического достижения на Олимпийские игры-2026.
Ранее стало известно, как сборная Украины показала себя в первый день Олимпиады.
Читайте Новини.LIVE!