Украина осталась без медалей в смешанной эстафете по биатлону

Украина осталась без медалей в смешанной эстафете по биатлону

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 16:50
Украина финишировала восьмой в смешанной эстафете по биатлону на ОИ-2026
Дмитрий Пидручный. Фото: Reuters

На Олимпийских играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо стартовали соревнования по биатлону. Первой гонкой стала смешанная эстафета.

По ее итогам сборная Украины осталась без медали, сообщил портал Новини.LIVE.

Елена Городна
Елена Городна. Фото: Reuters

Как украинцы пробежали смешанную эстафету

Сборную Украины на первом этапе представлял капитан команды Дмитрий Пидручный, который передал эстафету Виталию Мандзыну. Вторую половину гонки бежали Елена Городна и Александра Меркушина.

Пидручный на своем этапе использовал четыре дополнительных патрона на двух огневых рубежах и после второй стрельбы шел 16-м. Впрочем, на дистанции он существенно прибавил и за круг отыграл пять позиций, передав эстафету на 11-м месте.

Мандзын сначала поднял команду на восьмую позицию, а благодаря идеальной стрельбе отыграл еще два места. После своего этапа он удерживал шестую позицию — самую высокую для Украины на протяжении всей гонки.

Третий этап провела Елена Городна. Украинка использовала лишь один дополнительный патрон и на протяжении большей части дистанции сохраняла шестое место, однако на заключительном круге пропустила вперед представительницу Австрии.

Александра Меркушина на своем этапе потеряла несколько позиций и на последней стрельбе использовала два дополнительных патрона. В то же время благодаря штрафным кругам у сборных Чехии и Латвии Украина смогла подняться в итоговом протоколе. Команда финишировала восьмой с отставанием 2 минуты 36,6 секунды.

Олимпийское золото в смешанной эстафете завоевала сборная Франции, которая на финише опередила хозяек Игр из Италии. Бронзовые награды завоевала сборная Германии.

Олимпийские игры-2026. Смешанная эстафета

  1. Франция — 1:04:15.5 (0+7)

  2. Италия — +25.8 (0+5)

  3. Германия — +1:05.3 (1+3)
    ...

  4. Украина — +2:36.6 (0+8)

Напомним, ранее украинские лыжники достигли исторического достижения на Олимпийские игры-2026.

Ранее стало известно, как сборная Украины показала себя в первый день Олимпиады.

Биатлон Дмитрий Пидручный Сборная Украины по биатлону Виталий Мандзын Олимпийские игры-2026
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
