На ОІ-2026 знову помітили прапор Росії попри офіційну заборону МОК

Прапор Росії на спортивній події. Фото: росЗМІ

На Олімпійських іграх-2026 в Мілані та Кортіні стався черговий політичний скандал. Російські вболівальники знову пронесли свій прапор на стадіон.

Прапор вивісили під час виступів в одиночному фігурному катанні, повідомили російські ЗМІ.

Реклама

Читайте також:

Росіяни пронесли прапр на фігурне катання. Фото: росЗМІ

Прапор Росії знову допустили на арену

Під час короткої програми з фігурного катання глядачі на трибунах підтримували нейтрального спортсмена з російським паспортом Петра Гуменника, використовуючи прапор РФ.

На опублікованих знімках зафіксували російський прапор серед уболівальників під час прокату спортсмена.

У січні Міжнародний олімпійський комітет офіційно заборонив використання російських прапорів і будь-якої національної символіки РФ та Білорусі серед глядачів на Олімпійських іграх-2026. Водночас прапори країни-агресора продовжують з’являтися на аренах.

Нагадаємо, раніше український скелетоніст Владислав Гераскевич через скандал з МОК отримав підтримку від легенди спорту.

Також стало відомо, що призери ОІ-2026 повідомили про погану якість медалей.