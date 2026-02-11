Видео
Україна
Главная Олимпиада На Олимпиаде-2026 снова вывесили запрещенный флаг России

На Олимпиаде-2026 снова вывесили запрещенный флаг России

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 00:25
На ОИ-2026 снова заметили флаг России, несмотря на официальный запрет МОК
Флаг России на спортивном событии. Фото: росСМИ

На Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине произошел очередной политический скандал. Российские болельщики снова пронесли свой флаг на стадион.

Флаг вывесили во время выступлений в одиночном фигурном катании, сообщили российские СМИ.

Читайте также:
Флаг России на спортивном событии
Россияне пронесли прапр на фигурное катание. Фото: росСМИ

Флаг России снова допустили на арену

Во время короткой программы по фигурному катанию зрители на трибунах поддерживали нейтрального спортсмена с российским паспортом Петра Гуменника, используя флаг РФ.

На опубликованных снимках зафиксировали российский флаг среди болельщиков во время проката спортсмена.

В январе Международный олимпийский комитет официально запретил использование российских флагов и любой национальной символики РФ и Беларуси среди зрителей на Олимпийских играх-2026. В то же время флаги страны-агрессора продолжают появляться на аренах.

Напомним, ранее украинский скелетонист Владислав Гераскевич из-за скандала с МОК получил поддержку от легенды спорта.

Также стало известно, что призеры ОИ-2026 сообщили о плохом качестве медалей.

россияне флаг Фигурное катание Россия Олимпийские игры-2026
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
