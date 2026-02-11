На ОИ-2026 снова заметили флаг России, несмотря на официальный запрет МОК

Флаг России на спортивном событии. Фото: росСМИ

На Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине произошел очередной политический скандал. Российские болельщики снова пронесли свой флаг на стадион.

Флаг вывесили во время выступлений в одиночном фигурном катании, сообщили российские СМИ.

Россияне пронесли прапр на фигурное катание. Фото: росСМИ

Флаг России снова допустили на арену

Во время короткой программы по фигурному катанию зрители на трибунах поддерживали нейтрального спортсмена с российским паспортом Петра Гуменника, используя флаг РФ.

На опубликованных снимках зафиксировали российский флаг среди болельщиков во время проката спортсмена.

В январе Международный олимпийский комитет официально запретил использование российских флагов и любой национальной символики РФ и Беларуси среди зрителей на Олимпийских играх-2026. В то же время флаги страны-агрессора продолжают появляться на аренах.

