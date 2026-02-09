Відео
Головна Олімпіада МОК відреагував на появу російського прапора на Олімпіаді

МОК відреагував на появу російського прапора на Олімпіаді

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 12:38
У МОК опублікували запізнілу реакцію на появу російського прапора на ОІ-2026
Президент МОК Кірсті Ковентрі на відкритті Олімпіади-2026. Фото: Reuters/Yves Herman

Міжнародний олімпійський комітет відреагував на появу російського прапора на церемонії відкриття Олімпійських ігор. Інцидент стався на стадіоні "Сан-Сіро", де група вболівальників із Росії пронесла прапор країни-агресора на трибуни і вільно переміщалася нижнім ярусом, не зустрівши опору з боку персоналу.

МОК відреагував на інцидент після спеціального запиту видання "Главком", повідомляє портал Новини.LIVE.

Російський прапор був розгорнутий на очах у стюардів, після чого вболівальники робили фотографії поруч із головною сценою церемонії. Незважаючи на очевидність того, що відбувається, жодних зауважень або вимог прибрати символіку їм пред'явлено не було, що викликало питання до організаторів та служб безпеки заходу.

Российский флаг на Олимпиаде-2026
Російський прапор на Олімпіаді-2026. Фото: скриншот YouTube

Як МОК пояснив подію

У відповіді Комітету підкреслюється, що його позиція ґрунтується на кодексі поведінки глядачів та умовах продажу квитків. У подібних ситуаціях відповідальність за реагування покладається на персонал арени, який зобов'язаний звертатися до власників квитків тільки в разі зафіксованого порушення встановлених правил.

Окремо увагу було звернуто на те, що учасники інциденту не були спортсменами та діяли як приватні особи, а заяви представників російських спортивних федерацій не відображають позицію Міжнародного олімпійського комітету. У МОК дали зрозуміти, що подальша оцінка подібних епізодів залежить від дотримання регламенту на місцях, а не від публічних інтерпретацій з боку окремих функціонерів.

Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
