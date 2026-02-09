Видео
Видео

МОК отреагировал на появление российского флага на Олимпиаде

МОК отреагировал на появление российского флага на Олимпиаде

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 12:38
В МОК опубликовали запоздалую реакцию на появлении российского флага на ОИ-2026
Президент МОК Кирсти Ковентри на открытии Олимпиады-2026. Фото: Reuters/Yves Herman

Международный олимпийский комитет отреагировал на появление российского флага на церемонии открытия Олимпийских игр. Инцидент произошел на стадионе "Сан-Сиро", где группа болельщиков из России пронесла флаг страны-агрессора на трибуны и свободно перемещалась по нижнему ярусу, не встретив сопротивления со стороны персонала.

МОК отреагировал на инцидент после специального запроса издания "Главком", сообщает портал Новини.LIVE

Российский флаг был развернут на глазах у стюардов, после чего болельщики делали фотографии рядом с главной сценой церемонии. Несмотря на очевидность происходящего, никаких замечаний или требований убрать символику им предъявлено не было, что вызвало вопросы к организаторам и службам безопасности мероприятия. 

Российский флаг на Олимпиаде-2026
Российский флаг на Олимпиаде-2026. Фото: скриншот YouTube

Как МОК объяснил произошедшее

В ответе Комитета подчеркивается, что его позиция основывается на кодексе поведения зрителей и условиях продажи билетов. В подобных ситуациях ответственность за реагирование возлагается на персонал арены, который обязан обращаться к владельцам билетов только в случае зафиксированного нарушения установленных правил.

Отдельно внимание было обращено на то, что участники инцидента не являлись спортсменами и действовали как частные лица, а заявления представителей российских спортивных федераций не отражают позицию Международного олимпийского комитета. В МОК дали понять, что дальнейшая оценка подобных эпизодов зависит от соблюдения регламента на местах, а не от публичных интерпретаций со стороны отдельных функционеров.  

Напомним, скандальный эпизод с Михаилом Мудриком получил комментарий со стороны официальной украинской стороны. 

Известная биатлонистка Александра Меркушина на Олимпиаде-2026 использует лыжи своей сестры

Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
