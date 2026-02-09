Видео
Видео

Почему Меркушина дебютировала на Олимпиаде в чужих лыжах

Дата публикации 9 февраля 2026 11:21
Меркушина дебютировала на Олимпиаде в лыжах своей сестры
Александра Меркушина во время спуска. Фото: Grega Valancic/VOIGT/GettyImages

Украинская биатлонистка Александра Меркушина официально дебютировала на Олимпийских играх-2026, приняв участие в смешанной эстафете в Антхольце. Она закрывала дистанцию последней и сумела удержать восьмую позицию для сборной Украины.

Меркушина допустила минимальные потери на стрельбе и уверенно провела заключительный круг, после чего поделилась впечатлениями от участия в ОИ-2026, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт". 

Читайте также:

Особенность этого старта заключалась не только в статусе дебюта, но и в экипировке. Александра Меркушина вышла на гонку в лыжах своей сестры Анастасии, которые ранее принесли ей "золото" чемпионата Европы-2026 в индивидуальной гонке. Именно эта история стала причиной решения использовать проверенный инвентарь в важный момент. 

Александра Меркушина
Александра Меркушина в Италии. Фото: instagram.com/merkushyna.olks/

Семейный символ вместо эксперимента

Для самой Александры этот старт стал продолжением внутреннего пути, который она проходила рядом с сестрой. Совместные тренировки летом и равные рабочие показатели создали ощущение готовности к уровню Олимпийских игр, а семейный успех стал дополнительным психологическим ресурсом перед главным стартом. 

После гонки Меркушина подчеркнула, что победа сестры дала ей сильный эмоциональный заряд и уверенность в собственных силах. Она отметила, что длительная совместная работа помогла ей поверить в свой уровень и спокойно выйти на олимпийскую трассу. 

Также биатлонистка добавила, что рада стать третьей представительницей своей семьи на Олимпийских играх и надеется, что эта традиция когда-нибудь продолжится и в следующем поколении.  

спорт Лыжный спорт Биатлон Олимпийская сборная Украины Александра Меркушина Олимпийские игры-2026
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
