День 3 Олимпиады-2026: в каких дисциплинах выступят украинцы 9 февраля

В Милане и Кортине-д'Ампеццо 9 февраля стартует третий соревновательный день на Олимпийских играх-2026. Украинцы будут соревноваться в двух дисциплинах.

О графике выступлений украинцев сообщил портал Новини.LIVE.

Украинцы в третий день Олимпиады

Соревновательный день для Украины начнется со скелетона. Владислав Гераскевич проведет официальную тренировку, в рамках которой запланированы два заезда.

В горнолыжном спорте на старт выйдет Анастасия Шепиленко. Украинка примет участие в первой официальной тренировке в комбинации (скоростной спуск).

В санном спорте состоятся официальные тренировки в двойках. Среди женщин трассу проедут экипажи Елена Стецькив/Александра Моконь, среди мужчин — Даниил Мартиновс/Богдан Бабура и Игорь Гой/Назарий Качмар. Также в программе дня — женские одиночные заезды, где Украину будут представлять Елена Смага и Юлианна Туницкая.

Вечернюю часть программы дополнят прыжки с трамплина. В индивидуальных соревнованиях среди мужчин украинцы Виталий Калиниченко и Евгений Марусяк сначала выступят в пробном раунде, а затем — в первом соревновательном раунде.

