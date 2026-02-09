Видео
Видео

Главная Олимпиада Украинцы в третий день Олимпиады — в каких дисциплинах они выступят

Украинцы в третий день Олимпиады — в каких дисциплинах они выступят

Дата публикации 9 февраля 2026 10:07
День 3 Олимпиады-2026: в каких дисциплинах выступят украинцы 9 февраля
Евгений Марусяк. Фото: Reuters

В Милане и Кортине-д'Ампеццо 9 февраля стартует третий соревновательный день на Олимпийских играх-2026. Украинцы будут соревноваться в двух дисциплинах.

О графике выступлений украинцев сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Виталий Калиниченко
Виталий Калиниченко. Фото: Reuters

Украинцы в третий день Олимпиады

Соревновательный день для Украины начнется со скелетона. Владислав Гераскевич проведет официальную тренировку, в рамках которой запланированы два заезда.

В горнолыжном спорте на старт выйдет Анастасия Шепиленко. Украинка примет участие в первой официальной тренировке в комбинации (скоростной спуск).

В санном спорте состоятся официальные тренировки в двойках. Среди женщин трассу проедут экипажи Елена Стецькив/Александра Моконь, среди мужчин — Даниил Мартиновс/Богдан Бабура и Игорь Гой/Назарий Качмар. Также в программе дня — женские одиночные заезды, где Украину будут представлять Елена Смага и Юлианна Туницкая.

Вечернюю часть программы дополнят прыжки с трамплина. В индивидуальных соревнованиях среди мужчин украинцы Виталий Калиниченко и Евгений Марусяк сначала выступят в пробном раунде, а затем — в первом соревновательном раунде.

Напомним, ранее Андрей Мандзий установил рекорд на Олимпиаде.

Ранее стали известны результаты украинцев во второй день ОИ.

олимпиада зимние виды спорта Евгений Марусяк Виталий Калиниченко Олимпийские игры-2026
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
