День 3 Олімпіади-2026: у яких дисциплінах виступлять українці 9 лютого

Українці в третій день Олімпіади — в яких дисциплінах вони виступлять
В Мілані та Кортіні-д’Ампеццо 9 лютого стартує третій змагальний день на Олімпійських іграх-2026. Українці змагатимуься в двох дисциплінах.
Про графік виступів українців повідомив портал Новини.LIVE.
Українці в третій день Олімпіади
Змагальний день для України розпочнеться зі скелетону. Владислав Гераскевич проведе офіційне тренування, у межах якого заплановані два заїзди.
У гірськолижному спорті на старт вийде Анастасія Шепіленко. Українка візьме участь у першому офіційному тренуванні в комбінації (швидкісний спуск).
У санному спорті відбудуться офіційні тренування в двійках. Серед жінок трасу проїдуть екіпажі Олена Стецьків / Олександра Моконь, серед чоловіків — Даніїл Мартіновс / Богдан Бабура та Ігор Гой / Назарій Качмар. Також у програмі дня — жіночі одиночні заїзди, де Україну представлятимуть Олена Смага та Юліанна Туницька.
Вечірню частину програми доповнять стрибки з трампліна. В індивідуальних змаганнях серед чоловіків українці Віталій Калініченко та Євген Марусяк спершу виступлять у пробному раунді, а згодом — у першому змагальному раунді.
