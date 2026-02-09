День 3 Олімпіади-2026: у яких дисциплінах виступлять українці 9 лютого

Євген Марусяк. Фото: Reuters

В Мілані та Кортіні-д’Ампеццо 9 лютого стартує третій змагальний день на Олімпійських іграх-2026. Українці змагатимуься в двох дисциплінах.

Про графік виступів українців повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Віталій Калініченко. Фото: Reuters

Українці в третій день Олімпіади

Змагальний день для України розпочнеться зі скелетону. Владислав Гераскевич проведе офіційне тренування, у межах якого заплановані два заїзди.

У гірськолижному спорті на старт вийде Анастасія Шепіленко. Українка візьме участь у першому офіційному тренуванні в комбінації (швидкісний спуск).

У санному спорті відбудуться офіційні тренування в двійках. Серед жінок трасу проїдуть екіпажі Олена Стецьків / Олександра Моконь, серед чоловіків — Даніїл Мартіновс / Богдан Бабура та Ігор Гой / Назарій Качмар. Також у програмі дня — жіночі одиночні заїзди, де Україну представлятимуть Олена Смага та Юліанна Туницька.

Вечірню частину програми доповнять стрибки з трампліна. В індивідуальних змаганнях серед чоловіків українці Віталій Калініченко та Євген Марусяк спершу виступлять у пробному раунді, а згодом — у першому змагальному раунді.

Нагадаємо, раніше Андрій Мандзій встановив рекорд на Олімпіаді.

Раніше стали відомі результати українців у другий день ОІ.