Другий день ОІ-2026: Україна встановила два рекорди, але без медалей

Як українці виступили в другий день Олімпійських ігор-2026
На Олімпійських іграх у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо пройшов другий змагальний день. В програмі взяли участь українські спортсмени, серед яких біатлоністи.
Змагання завершилися двома рекордамм України, повідомляє портал Новини.LIVE.
Лижники були краще за попередників та рекорд Мандзія
Найкращий виступ дня показав санкар Андрій Мандзій. Найстарший український спортсмен на турнірі фінішував 12-м в одиночних санах і встановив національний рекорд — це найвище місце України в цій дисципліні за всю історію Олімпіад. Антон Дукач посів 16-те місце.
Попередній рекорд встановив Дукач — 22 позиція.
У біатлоні збірна України завершила змішану естафету на восьмій позиції, хоча й шла першу половину гонки в топ-6. Однак, Олена Городна та Олександра Меркушина втратили позиції.
У гірськолижному спорті Анастасія Шепіленко посіла 32-ге місце у швидкісному спуску.
У лижних гонках Україна вперше за 16 років фінішувала в чоловічому скіатлоні на Олімпіаді. Олександр Лісогор став 53-м, Дмитро Драгун — 59-м. Востаннє українці завершували цю дисципліну ще на Іграх-2010.
У сноубордингу Аннамарі Данча не змогла пробитися до раунду на вибування в паралельному слаломі-гіганті. Українка показала 13-й результат у кваліфікації, однак у другій спробі впала та погіршила час і не потрапила до топ-16.
Нагадаємо, раніше стало відомо, як збірна України виступила в перший день Олімпіади.
