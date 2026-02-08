Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада Як українці виступили в другий день Олімпійських ігор-2026

Як українці виступили в другий день Олімпійських ігор-2026

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 23:59
Другий день ОІ-2026: Україна встановила два рекорди, але без медалей
Андрій Мандзій. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо пройшов другий змагальний день. В програмі взяли участь українські спортсмени, серед яких біатлоністи.

Змагання завершилися двома рекордамм України, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Аннамари Данча
Аннамарі Данча. Фото: Reuters

Лижники були краще за попередників та рекорд Мандзія

Найкращий виступ дня показав санкар Андрій Мандзій. Найстарший український спортсмен на турнірі фінішував 12-м в одиночних санах і встановив національний рекорд — це найвище місце України в цій дисципліні за всю історію Олімпіад. Антон Дукач посів 16-те місце.

Попередній рекорд встановив Дукач — 22 позиція.

У біатлоні збірна України завершила змішану естафету на восьмій позиції, хоча й шла першу половину гонки в топ-6. Однак, Олена Городна та Олександра Меркушина втратили позиції.

У гірськолижному спорті Анастасія Шепіленко посіла 32-ге місце у швидкісному спуску.

У лижних гонках Україна вперше за 16 років фінішувала в чоловічому скіатлоні на Олімпіаді. Олександр Лісогор став 53-м, Дмитро Драгун — 59-м. Востаннє українці завершували цю дисципліну ще на Іграх-2010.

У сноубордингу Аннамарі Данча не змогла пробитися до раунду на вибування в паралельному слаломі-гіганті. Українка показала 13-й результат у кваліфікації, однак у другій спробі впала та погіршила час і не потрапила до топ-16.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як збірна України виступила в перший день Олімпіади.

Українські лижники показали кращий за 16 років результат на Олімпійських іграх.

Дмитро Підручний зимові види спорту Віталій Мандзин Олімпійські ігри-2026 Андрій Мандзій
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації