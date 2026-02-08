Другий день ОІ-2026: Україна встановила два рекорди, але без медалей

Андрій Мандзій. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо пройшов другий змагальний день. В програмі взяли участь українські спортсмени, серед яких біатлоністи.

Змагання завершилися двома рекордамм України, повідомляє портал Новини.LIVE.

Аннамарі Данча. Фото: Reuters

Лижники були краще за попередників та рекорд Мандзія

Найкращий виступ дня показав санкар Андрій Мандзій. Найстарший український спортсмен на турнірі фінішував 12-м в одиночних санах і встановив національний рекорд — це найвище місце України в цій дисципліні за всю історію Олімпіад. Антон Дукач посів 16-те місце.

Попередній рекорд встановив Дукач — 22 позиція.

У біатлоні збірна України завершила змішану естафету на восьмій позиції, хоча й шла першу половину гонки в топ-6. Однак, Олена Городна та Олександра Меркушина втратили позиції.

У гірськолижному спорті Анастасія Шепіленко посіла 32-ге місце у швидкісному спуску.

У лижних гонках Україна вперше за 16 років фінішувала в чоловічому скіатлоні на Олімпіаді. Олександр Лісогор став 53-м, Дмитро Драгун — 59-м. Востаннє українці завершували цю дисципліну ще на Іграх-2010.

У сноубордингу Аннамарі Данча не змогла пробитися до раунду на вибування в паралельному слаломі-гіганті. Українка показала 13-й результат у кваліфікації, однак у другій спробі впала та погіршила час і не потрапила до топ-16.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як збірна України виступила в перший день Олімпіади.

