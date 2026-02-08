Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Как украинцы выступили во второй день Олимпийских игр-2026

Как украинцы выступили во второй день Олимпийских игр-2026

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 23:59
Второй день ОИ-2026: Украина установила два рекорда, но без медалей
Андрей Мандзий. Фото: Reuters

На Олимпийских играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо прошел второй соревновательный день. В программе приняли участие украинские спортсмены, среди которых биатлонисты.

Соревнования завершились двумя рекордами Украины, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Аннамари Данча
Аннамари Данча. Фото: Reuters

Лыжники были лучше предшественников и рекорд Мандзия

Лучшее выступление дня показал санкар Андрей Мандзий. Самый старший украинский спортсмен на турнире финишировал 12-м в одиночных санях и установил национальный рекорд — это самое высокое место Украины в этой дисциплине за всю историю Олимпиад. Антон Дукач занял 16-е место.

Предыдущий рекорд установил Дукач — 22 позиция.

В биатлоне сборная Украины завершила смешанную эстафету на восьмой позиции, хотя и шла первую половину гонки в топ-6. Однако, Елена Городная и Александра Меркушина потеряли позиции.

В горнолыжном спорте Анастасия Шепиленко заняла 32-е место в скоростном спуске.

В лыжных гонках Украина впервые за 16 лет финишировала в мужском скиатлоне на Олимпиаде. Александр Лисогор стал 53-м, Дмитрий Драгун — 59-м. Последний раз украинцы завершали эту дисциплину еще на Играх-2010.

В сноубординге Аннамари Данча не смогла пробиться в раунд на выбывание в параллельном слаломе-гиганте. Украинка показала 13-й результат в квалификации, однако во второй попытке упала и ухудшила время и не попала в топ-16.

Напомним, ранее стало известно, как сборная Украины выступила в первый день Олимпиады.

Украинские лыжники показали лучший за 16 лет результат на Олимпийских играх.

Дмитрий Пидручный зимние виды спорта Виталий Мандзын Олимпийские игры-2026 Андрей Мандзий
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации