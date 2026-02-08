Второй день ОИ-2026: Украина установила два рекорда, но без медалей

Андрей Мандзий. Фото: Reuters

На Олимпийских играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо прошел второй соревновательный день. В программе приняли участие украинские спортсмены, среди которых биатлонисты.

Соревнования завершились двумя рекордами Украины, сообщает портал Новини.LIVE.

Аннамари Данча. Фото: Reuters

Лыжники были лучше предшественников и рекорд Мандзия

Лучшее выступление дня показал санкар Андрей Мандзий. Самый старший украинский спортсмен на турнире финишировал 12-м в одиночных санях и установил национальный рекорд — это самое высокое место Украины в этой дисциплине за всю историю Олимпиад. Антон Дукач занял 16-е место.

Предыдущий рекорд установил Дукач — 22 позиция.

В биатлоне сборная Украины завершила смешанную эстафету на восьмой позиции, хотя и шла первую половину гонки в топ-6. Однако, Елена Городная и Александра Меркушина потеряли позиции.

В горнолыжном спорте Анастасия Шепиленко заняла 32-е место в скоростном спуске.

В лыжных гонках Украина впервые за 16 лет финишировала в мужском скиатлоне на Олимпиаде. Александр Лисогор стал 53-м, Дмитрий Драгун — 59-м. Последний раз украинцы завершали эту дисциплину еще на Играх-2010.

В сноубординге Аннамари Данча не смогла пробиться в раунд на выбывание в параллельном слаломе-гиганте. Украинка показала 13-й результат в квалификации, однако во второй попытке упала и ухудшила время и не попала в топ-16.

Украинские лыжники показали лучший за 16 лет результат на Олимпийских играх.